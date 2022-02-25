Путін проти українського народу. День другий

24 лютого о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривали у різних частинах країни протягом усього дня. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалі: Путін почав вторгнення в Україну: введений воєнний стан. Сьогодні ми продовжимо.
Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.
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