Термінове звернення НЕК «Укренерго» щодо вкидів та фейків

Вчора, 22:55 Переглядів: 990

В соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що у 23.30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.

Саме так працює ворог! Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі. Укренерго офіційно та спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати. нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі!

Споживайте відповідально та не ведіться на провокації ворога.

Слава Україні!