На Сумщині бійці тероборони відтіснили ворога

Вчора, 22:50 Переглядів: 720

У Сумській області підрозділ тероборони наніс ураження підрозділам російського ворога зі стрілецької зброї.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

- Противник відступив. Противник боїться, - написала Маляр.

Також вона закликала українців гуртуватися і давати відсіч окупанту.

- Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога. Одна пляшка запалювальної суміші з балкона або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника, - наголосила Маляр.

У Генштабі зазначили, що противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.