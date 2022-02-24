На Сумщині бійці тероборони відтіснили ворога

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців гуртуватися і давати відсіч окупанту
У Сумській області підрозділ тероборони наніс ураження підрозділам російського ворога зі стрілецької зброї.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.
Також вона закликала українців гуртуватися і давати відсіч окупанту.
У Генштабі зазначили, що противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.
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