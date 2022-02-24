Зв'язок із прикордонниками, що захищали острів Зміїний втрачено

Вчора, 22:38 Переглядів: 767

Державна прикордонна служба повідомляє, що зв’язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно острів захоплений ворогом.

- Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.

Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Держприкордонслужба наголошує, що продовжує активно діяти спільно з Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити ворога, який підступно напав на нашу країну.

Перемога буде за нами!