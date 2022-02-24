СБУ пояснила, чого не варто робити кременчужанам

Сьогодні, 22:30 Переглядів: 5

Наприклад, сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та знімати у їхній присутності

Служба безпеки України пояснила, чого не варто робити населенню.

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