Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі десант, але ми не відступимо

Ворог не очікував такого спротиву, а росіяни дізнаються ціну путінського безумства
Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook заявляє, що війська РФ готують нову хвилю атак, в тому числі повітряний десант, але українська армія до цього готова.
Резніков зазначив, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни.
Він також зазначив, що світ починає вводити санкції, а в Росії почалися антивоєнні виступи.
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