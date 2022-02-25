Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі десант, але ми не відступимо

Сьогодні, 00:12 Переглядів: 0

Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook заявляє, що війська РФ готують нову хвилю атак, в тому числі повітряний десант, але українська армія до цього готова.

Резніков зазначив, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни.

- Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон, - нагадав міністр.

Він також зазначив, що світ починає вводити санкції, а в Росії почалися антивоєнні виступи.

- Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше. Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумстваВже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства. Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!, - написав Резніков.