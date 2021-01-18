Кременчук кримінальний: найрезонансніші надзвичайні події 2020 року в огляді ТЪ

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Чи був Кременчук спокійним і безпечним містом у минулому році?

Найрезонансніші надзвичайні події 2020 року – в огляді ТЪ.



Вбивство на зупинці





18 лютого біля зупинки Водоканал убили 33-річного чоловіка. Вбивство скоїв знайомий через стару образу. У чоловіків стався конфлікт. Один із них дістав травмат і кілька разів вистрелив в іншого: потрапив у грудну клітку. Врятувати пораненого не вдалося.









Спалили авто дружини заступника комбата патрульної поліції





Вночі 5 березня у провулку Олега Кошового згорів Volkswagen СС, що належить дружині заступника командира батальйону патрульної поліції Кременчука Романа Мірошника. Кажуть про навмисний підпал. Підозрюють, що це пов'язано з роботою правоохоронця.







Зброя і бійка на заправці





23 березня біля заправки WOG побили чоловіка. Поліцейські стали свідками події. У нападників - їх було троє - в автомобілі виявили зброю. Внаслідок бійки чоловік отримав ножові поранення і перебував у тяжкому стані. Його прооперували.











Чоловіка на вулиці забили до смерті





11 квітня на Молодіжному забили до смерті і лишили посеред вулиці 31-річного мешканця Кременчуцького району. Свідки вказали на двох чоловіків. Одного з них затримали майже одразу, а іншого спіймали через кілька місяців.







Затримання рекетирів зі стажем





У квітні правоохоронці затримали молодиків, які займалися рекетом, вимаганням, викрадали й били людей, палили машини. Діяли зловмисники упродовж кількох років, і навіть встигли спалити автівку заступнику начальника одного з відділів Управління захисту економіки у Полтавській області.







Дорога на той світ





2 травня на вул. Вадима Пугачова Chevrolet Epica виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку DAF. Після удару легковик загорівся. 57-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Їхні тіла деблокували рятувальники.











Спалив дружину живцем





4 червня в Крюкові, на вулиці Приходька, в магазині «Фея» чоловік підпалив свою 38-річну дружину. Він прийшов до неї на роботу з каністрою бензину, сокирою і газовим балоном для розпалювання вогню. Закрився з жінкою в магазині. Облив її горючою сумішшю і підпалив. Жінка згоріла заживо.







Вбивство у «Швидко гроші»





25 червня у відділенні «Швидко гроші» чоловік убив касирку. Він побив її молотком і забрав гроші з сейфу: 24 тис грн. Від отриманих ран жінка померла в лікарні. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що у нього були борги, а на мізки постійно тиснули колектори. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років.







Вбила подругу під час пиятики





17 липня у провулку Олександра Олеся 46-річна жінка кинулася з ножем на 47-річну подругу. Сварка між ними сталася під час спільного вживання спиртного. Для одної усе закінчилося смертю, для іншої – 7 роками за гратами.







Збоченець гвалтував дітей





2 серпня затримали 30-річного фотографа-педофіла з Горішніх Плавнів. Правоохоронці встановили, що зловмисник зґвалтував та розбестив 9 дівчаток. Однією із жертв збоченця стала 8-річна кременчужанка. Наразі педофіл під вартою й очікує на рішення суду.











Жахлива ДТП з маршруткою





11 вересня в аварію потрапила маршрутка, що перевозила пасажирів. ДТП сталася в Бориспільському районі. На трасі зіткнулися дві вантажівки. Одну з них викинуло на зустрічну смугу, через що вона врізалася в автомобіль ВАЗ і кременчуцьку маршрутку. У салоні маршрутки перебувало 18 пасажирів. Водій маршрутного таксі та два пасажири загинули, троє потрапили до лікарні у тяжкому стані. Також загинули двоє людей в автомобілі ВАЗ.









Перекинувся моторний човен





Увечері 29 серпня біля Афін перекинувся човен Крим. На борту було п’ятеро чоловік, двоє з них - діти. Випливли всі, крім водія човна. Його тіло виявили пізніше.



