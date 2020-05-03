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У Кременчуці зіткнулися легковик та вантажівка - двоє людей загинуло (додано)

Сегодня, 07:48 Просмотров: 9 648 Комментариев: 4

  

Внаслідок ДТП легковик загорівся. З машини рятувальники витягли вже мертвих людей

Увечері 2 травня у Кременчуці на вулиці Пугачова сталася смертельна ДТП. Від чергового патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF XF та легкового автомобіля Chevrolet Epica, в наслідок загорівся легковик. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


Рятувальники загасили легкове авто, деблокували двох загиблих громадян з салону легкового авто за допомогою гідравлічного акумуляторного розтискача SP 44 ASE – FORCE 2.


Додано: 


За кермом автомобіля Chevrolet Epica перебував кременчужанин 1962 року народження. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF під керуванням кременчужанина 1964 року народження. Внаслідок ДТП легковий автомобіль загорівся, водій автомобіля та його пасажирка 1979 року народження, мешканка Кременчука, загинули на місці пригоди.


Додано: 


Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що ДТП сталася 2 травня близько 22.25 на вул. Вадима Пугачова. Chevrolet Epica зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем DAF з рефрижератором напівпричепом, під керуванням 55-річного водія. Унаслідок зіткнення легковик загорівся. У ньому загинули 57-річний водій та 40-річна пасажирка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

 

8
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: ДСНС, h.kremenchug, pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП погибшие смертельное ДТП

Комментарии: 4

71
КГБ:
Сегодня, 11:30

- "За кермом автомобіля Chevrolet Epica перебував кременчужанин 1962 року народження.
-"У ньому загинув 57-річний водій"


0 16
98
DRAGON:
Сегодня, 11:39

Цитата: КГБ

- "За кермом автомобіля Chevrolet Epica перебував кременчужанин 1962 року народження.
-"У ньому загинув 57-річний водій"

а сегодня 31 декабря?


12 2
98
Andy:
Сегодня, 13:20

Цитата: DRAGON
Цитата: КГБ

- "За кермом автомобіля Chevrolet Epica перебував кременчужанин 1962 року народження.
-"У ньому загинув 57-річний водій"

а сегодня 31 декабря?

Это КГБ. Чему удивляться? Там всегда были дебилы, которые элементарной математики не знали, чего уж больше. smirk


3 7
3 692
Oleg Olimp:
Сегодня, 14:48

Співчуваю рідним..disappointed_relieved


0 0

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