У Кременчуці зіткнулися легковик та вантажівка - двоє людей загинуло (додано)

Сегодня, 07:48 Просмотров: 9 648 Комментариев: 4

Увечері 2 травня у Кременчуці на вулиці Пугачова сталася смертельна ДТП. Від чергового патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF XF та легкового автомобіля Chevrolet Epica, в наслідок загорівся легковик. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.





Рятувальники загасили легкове авто, деблокували двох загиблих громадян з салону легкового авто за допомогою гідравлічного акумуляторного розтискача SP 44 ASE – FORCE 2.





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За кермом автомобіля Chevrolet Epica перебував кременчужанин 1962 року народження. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF під керуванням кременчужанина 1964 року народження. Внаслідок ДТП легковий автомобіль загорівся, водій автомобіля та його пасажирка 1979 року народження, мешканка Кременчука, загинули на місці пригоди.





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Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що ДТП сталася 2 травня близько 22.25 на вул. Вадима Пугачова. Chevrolet Epica зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем DAF з рефрижератором напівпричепом, під керуванням 55-річного водія. Унаслідок зіткнення легковик загорівся. У ньому загинули 57-річний водій та 40-річна пасажирка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.