За 4 роки роботи дитячої хокейної школи вдалося підготувати кількох гравців в першу команду ХК «Кременчук»

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Старший тренер КДЮСШ «Авангард» Кременчука Андрій Смірнов згадує минулий сезон й відповів на питання пресслужби ХК «Кременчук».



- Андрій Анатолійович, як і коли була створена КДЮСШ, старшим тренером якої Ви працюєте?

- В лютому 2012 року свої двері відчинила льодова арена «Айсберг», яка стала домашньою ковзанкою для хокейної команди «Кременчук». Хокей в місті розпочався з побудови професіональної команди, а вже в 2016 році була створена КДЮСШ «Авангард». Станом на сьогодні, школа проводить набір хлопців та дівчат 2006-14 років народження. У кременчуцькому ліцеї №30 функціонують два спортивних класи для юнаків 2006 і 2008 років. Для вихованців з інших міст є можливість навчатись та проживати у школі-інтернаті спортивного профілю імені Макаренко. Як бачите, організаційні питання у нас непогано вирішені, тренерам залишається тільки самовіддано працювати зі своїми юними спортсменами.





- До речі, хто працює тренерами у спортивній школі?





- В різних вікових групах хлопців тренують Дмитро Христич, Валерій Клюшнев, Дмитро Кузьменко, Олександр Селютін. Головний тренер першої команди Олександр Валерійович Савицький теж не стоїть осторонь від процесів в дитячому хокеї, приділяючи увагу підготовці юних гравців. Не дивно, що навчання базових елементів хокею під керівництвом таких майстрів - це додаткові емоції та ще один стимул для юних кременчужан займатись хокеєм.





- Наскільки відчуваєте проблеми з набором дітей до КДЮСШ? Чи, навпаки, головній команді вдалося створити хокейний бум в місті?





- Треба зазначити, що місто має давні спортивні традиції і різні види спорту тут, доволі, популярні. В першу чергу, звичайно, це: футбол, баскетбол, легка атлетика. Тому нам доводиться, спочатку, зацікавлювати, вмотивувати, навіть, змагатися із нашими колегами з інших ДЮСШ, щоб діти приходили саме до нас. Свого часу, ми відвідали всі школи та дошкільні заклади, демонструючи дітям хокейну форму, даючи можливість її приміряти, відчути як красиво і сучасно виглядає юнак чи дівчина, які займаються хокеєм. Для дітей, які зацікавились і прийшли разом з батьками на арену, був впроваджений наступний етап заохочування. Маючи у своєму розпорядженні певну кількість ковзанів, шоломів, налокітників, ми безкоштовно надавали їх бажаючим, щоб створити атмосферу максимально наближену до справжньої хокейної. І, треба зазначити, цей підхід спрацював. Поступово, із року в рік, все більше і більше дітей батьки записують до нашої спортивної школи.





- Які спортивні результати дитячих команд школи в минулому сезоні, які перспективи на наступний змагальний рік?





- Як я вже говорив, школа працює тільки чотири роки. В 2017 році, на початковому етапі роботи КДЮСШ, наш льодовий стадіон тривалий час знаходився на реконструкції, тому, об’єктивно, ми запізно розпочали підготовку до змагань, якщо мова про старших дітей. В деяких вікових групах минулого сезону у нас не вистачало місцевих гравців і команди укомплектовувались вихованцями шкіл з інших міст. Зокрема, така ситуація у нас була в команді юнаків 2005 року народження. Ми не заявили команду 2009 року, прийнявши рішення зміцнити групу 2008 року. Але, вже з 7-10 річними гравцями кількісні показники стрімко пішли вгору. Майже, в кожному віці маємо близько 30 виконавців, а хлопці 2011/12 років брали участь в минулорічній першості, навіть двома складами. Будемо відверті, з самого початку набору був розрахунок на подібні цифри комплектації, тому наш тренерський колектив впевнено дивиться в завтрашній день.





- Наскільки дитячо-юнацька школа відчуває підтримку першої команди, керівництва клубу, влади міста?





- Власне, сама ідея створення КДЮСШ з хокею належала президенту хокейного клубу «Кременчук» Сергію Мазуру. Людина, без перебільшень, живе хокеєм, вкладаючи в нього і душу, і час, і матеріально-фінансові ресурси. Тому на певному етапі розвитку першої команди і постало питання в необхідності побудови своєрідної вертикалі. Ми всі максимально зацікавлені в тому, щоб школа була основним постачальником гравців до нашої першої команди, до інших колективів і, звичайно, до головної збірної команди країни. Наша КДЮСШ має підтримку і керівництва клубу і місцевої влади. Міська рада фінансує діяльність школи з міського бюджету. Але, маємо ще одну важливу і приваблюючи складову. Наявність професіонального клубу, який, за нетривалий час існування, вже спромігся досягти результатів у національних чемпіонатах є досить вагомою мотивацією для юних місцевих гравців, які вирішили зайнятися хокеєм. В цьому контексті- ми маємо своєрідну преференцію: тренери, які працюють з юнаками, завжди можуть привести приклад, згадати історію, шляхи становлення багатьох з гравців першої команди, а подібні речі як ніщо інше допомагає функціональному і ментальному зростанню майбутніх зірок.





- Як працюєте у напрямку підвищення тренерської кваліфікації, чи достатньо мотивованими є тренери щодо оволодіння сучасними методиками тренерської роботи?





- Питання відповідності загального рівня українських тренерів найсучаснішим тенденціям європейських і світових зразків - вкрай важливе станом на сьогодні. Ми з колегами, які працюють в нашій дитячий школі неодноразово підіймали цю проблему в нашому колективі. Враховуючи той факт, що дехто з наших тренерів свого часу встиг пограти під керівництвом лідерів тренерської думки сучасності, зберігши відчуття і усвідомлення необхідності постійного тримання руки на пульсі того напрямку, в якому рухається хокейна думка. З нашої точки зору - в цьому питанні ми знаходимось на стартовій лінії. Будь-яка нова інформація, семінар, зустріч з закордонними фахівцями - це завжди ковток свіжого повітря, можливість оцінити наш український стан справ у тренерському господарстві під іншим кутом.





Найголовніше – не стояти на узбіччі процесів і методологій, які вирують у сучасному спортивному світі, з одного боку, а з іншого - усвідомити, що на старому багажі, на базі минулої школи вже майже неможливо буде досягати високих результатів і рухатись вперед. Саме тому, наш тренерський штаб готовий бути тим пілотним проектом, на базі якого можна було б спробувати відпрацювати «Єдину методологічну програму підготовки дітей в ДЮСШ» на зразок аналогічним, які вже були спробувані та довели свою ефективність в країнах, які займають лідируючи позиції в світовому хокеї.





Вже є перші плоди нашої роботи – у минулому сезоні в команді-майстрів ХК «Кременчук» дебютував в чемпіонаті країни наш вихованець – нападник Гліб Варава, який також залучається до лав юнацької збірної України. До заявки головної хокейної команди Кременчука також попав ще один вихованець КДЮСШ «Авангард» - воротар Даніїл Корнієнко. ХК «Кременчук» - переможець регулярного чемпіонату України цього сезону, і ми пишаємося, що і наша КДЮСШ внесла у це свою частку.