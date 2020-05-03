На 47 тисяч гривень оштрафували магазин в Полтаві, де продали солодку булку з пліснявою

Сегодня, 09:15 Просмотров: 1 335 Комментариев: 2

Чоловік придбав зіпсовану булочку та поскаржився до Держпродспоживслужби. Після цього до магазину прийшли з перевіркою

На 47 230 гривень оштрафували магазин роздрібної торгівлі у Полтаві через продаж булки з вишнями, які містили в середині плісняві гриби. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.





На суб’єкт господарювання поскаржилася фізична особа про порушення його прав як споживача. Чоловік купив булки з пліснявою всередині. Після цього позапланово перевірили цей магазин, порушення підтвердилося.





За словами керуючої магазином, на даний час порушення усунуто.