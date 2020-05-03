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Надзвичайні новини, Полтавщина

На 47 тисяч гривень оштрафували магазин в Полтаві, де продали солодку булку з пліснявою

Сегодня, 09:15 Просмотров: 1 335 Комментариев: 2

 

Чоловік придбав зіпсовану булочку та поскаржився до Держпродспоживслужби. Після цього до магазину прийшли з перевіркою

На 47 230 гривень оштрафували магазин роздрібної торгівлі у Полтаві через продаж булки з вишнями, які містили в середині плісняві гриби. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.


На суб’єкт господарювання поскаржилася фізична особа про порушення його прав як споживача. Чоловік купив булки з пліснявою всередині. Після цього позапланово перевірили цей магазин, порушення підтвердилося.


За словами керуючої магазином, на даний час порушення усунуто.

5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: polvet.gov.ua
Теги: штраф продукты Полтава

Комментарии: 2

75
gansit:
Сегодня, 12:50

А может мэр даст команду проверить супер маркеты?Под камеру от захода и до выхода.


5 0
576
VsegdaProtiv:
Сегодня, 14:07

Как в маркетах и атб находят сыры в упаковках в плесени, так тишина.... а тут гляди - супостаты! Булочка с вишней и плесенью! Почему такие двойные стандарты в нашей стране?!


3 0

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