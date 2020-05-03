Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна11913
Кременчук79
Хворі:
Україна10078
Кременчук68
Вилікувалось:
Україна1547
Кременчук9
Померло:
Україна288
Кременчук2
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 502 нових випадків Covid-19, на Полтавщині - 10

Сегодня, 09:53 Просмотров: 1 634

 

Загалом в області 222 підтверджені випадки захворювання, на території держави майже 12 тисяч

Станом на ранок 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки. Про це інформує МОЗ України.


Щодо Полтавщини, то в області зафіксовано 222 випадки. За повідомленням голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, нових випадків за добу – 10. Загалом хворіють на коронавірус 192 людини.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 79 (нових випадків – 9);
  • Полтава – 36 (1 новий випадок);
  • Кременчуцький район – 28;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Кобеляцький район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3;
  • Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

 

В інших областях витуація така:

  • Вінницька область — 435 випадків;
  • Волинська область — 324 випадки;
  • Дніпропетровська область — 448 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 423 випадки;
  • Закарпатська область — 508 випадків;
  • Запорізька область — 275 випадків;
  • Івано-Франківська область — 965 випадків;
  • Кіровоградська область — 397 випадків;
  • м. Київ — 1511 випадків;
  • Київська область — 784 випадки;
  • Львівська область — 473 випадки;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 149 випадків;
  • Одеська область — 409 випадків;
  • Рівненська область — 726 випадків;
  • Сумська область — 110 випадків;
  • Тернопільська область — 868 випадків;
  • Харківська область — 348 випадків;
  • Херсонська область — 136 випадків;
  • Хмельницька область — 115 випадків;
  • Чернівецька область — 1818 випадків;
  • Черкаська область — 308 випадків;
  • Чернігівська область — 54 випадки.

 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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