За добу в Україні виявили 502 нових випадків Covid-19, на Полтавщині - 10

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Загалом в області 222 підтверджені випадки захворювання, на території держави майже 12 тисяч

Станом на ранок 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки. Про це інформує МОЗ України.





Щодо Полтавщини, то в області зафіксовано 222 випадки. За повідомленням голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, нових випадків за добу – 10. Загалом хворіють на коронавірус 192 людини.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 79 (нових випадків – 9);

Полтава – 36 (1 новий випадок);

Кременчуцький район – 28;

Миргородський район із містом Миргород – 14;

Горішні Плавні – 12;

Зіньківський район – 10;

Кобеляцький район – 10;

Полтавський район – 7;

Карлівський район – 5;

Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;

Лубни – 3;

Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;

Машівський район – 1 (людина одужала);

Котелевський і Хорольський райони – по 1.

В інших областях витуація така: