За добу в Україні виявили 502 нових випадків Covid-19, на Полтавщині - 10

Загалом в області 222 підтверджені випадки захворювання, на території держави майже 12 тисяч
Станом на ранок 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки. Про це інформує МОЗ України.
Щодо Полтавщини, то в області зафіксовано 222 випадки. За повідомленням голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, нових випадків за добу – 10. Загалом хворіють на коронавірус 192 людини.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 79 (нових випадків – 9);
- Полтава – 36 (1 новий випадок);
- Кременчуцький район – 28;
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Кобеляцький район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3;
- Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
В інших областях витуація така:
- Вінницька область — 435 випадків;
- Волинська область — 324 випадки;
- Дніпропетровська область — 448 випадків;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 423 випадки;
- Закарпатська область — 508 випадків;
- Запорізька область — 275 випадків;
- Івано-Франківська область — 965 випадків;
- Кіровоградська область — 397 випадків;
- м. Київ — 1511 випадків;
- Київська область — 784 випадки;
- Львівська область — 473 випадки;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 149 випадків;
- Одеська область — 409 випадків;
- Рівненська область — 726 випадків;
- Сумська область — 110 випадків;
- Тернопільська область — 868 випадків;
- Харківська область — 348 випадків;
- Херсонська область — 136 випадків;
- Хмельницька область — 115 випадків;
- Чернівецька область — 1818 випадків;
- Черкаська область — 308 випадків;
- Чернігівська область — 54 випадки.