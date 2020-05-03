Футболіст «Кременя» знайшов альтернативу на час карантину й зайнявся агрофітнесом

Сегодня, 10:07 Просмотров: 721 Комментариев: 2

Захисник футбольного клубу «Кремінь» Богдан Бичков на час карантину знайшов альтернативу закритим спортивним майданчикам та залам – городи батьків.









До агрофітнесу Богдан залучив усю родину: батьків, дружину Юлію та сина Ваню.









Наш захисник час дарма не гає, засадив два городи у своїх батьків та батьків дружини, нарубав дров, ще й встигає робити ремонт та допомагає дружині з інтернет-магазином.





- Ми у селі то у моїх батьків, то у Богдана. Допомагаємо батькам по господарству – посадили город. Їздимо пару разів на тиждень відправляти посилки для мого інтернет-магазину та дороблюємо ремонт у квартирі. Також Богдан самостійно тренується й готується до чемпіонату – поділилася дружина футболіста Юлія Бичкова.









Зауважимо, що кілька годин за сапанням, викопуванням, збиранням та іншим піклуванням про врожай - добряче тренування для м’язів. Таку роботу ще називають агрофітнесом, адже навантаження подекуди нагадують заняття в тренажерному залі.