Футболіст «Кременя» знайшов альтернативу на час карантину й зайнявся агрофітнесом

Захисник футбольного клубу «Кремінь» Богдан Бичков на час карантину знайшов альтернативу закритим спортивним майданчикам та залам – городи батьків.
До агрофітнесу Богдан залучив усю родину: батьків, дружину Юлію та сина Ваню.
Наш захисник час дарма не гає, засадив два городи у своїх батьків та батьків дружини, нарубав дров, ще й встигає робити ремонт та допомагає дружині з інтернет-магазином.
Зауважимо, що кілька годин за сапанням, викопуванням, збиранням та іншим піклуванням про врожай - добряче тренування для м’язів. Таку роботу ще називають агрофітнесом, адже навантаження подекуди нагадують заняття в тренажерному залі.