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Футболіст «Кременя» знайшов альтернативу на час карантину й зайнявся агрофітнесом

Сегодня, 10:07 Просмотров: 721 Комментариев: 2

  

Богдан Бичков до занять залучив всю родину

Захисник футбольного клубу «Кремінь» Богдан Бичков на час карантину знайшов альтернативу закритим спортивним майданчикам та залам – городи батьків.


 


До агрофітнесу Богдан залучив усю родину: батьків, дружину Юлію та сина Ваню.


 


Наш захисник час дарма не гає, засадив два городи у своїх батьків та батьків дружини, нарубав дров, ще й встигає робити ремонт та допомагає дружині з інтернет-магазином.


- Ми у селі то у моїх батьків, то у Богдана. Допомагаємо батькам по господарству – посадили город. Їздимо пару разів на тиждень відправляти посилки для мого інтернет-магазину та дороблюємо ремонт у квартирі. Також Богдан самостійно тренується й готується до чемпіонату – поділилася дружина футболіста Юлія Бичкова.



Зауважимо, що кілька годин за сапанням, викопуванням, збиранням та іншим піклуванням про врожай - добряче тренування для м’язів. Таку роботу ще називають агрофітнесом, адже навантаження подекуди нагадують заняття в тренажерному залі.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь карантин

Комментарии: 2

68
DioGen:
Сегодня, 11:31

Вот если бы транспорт пригородний ездил, я б тоже агрофитнесом занимался бы :(


3 0
1 071
hunter:
Сегодня, 13:06

Цитата: DioGen

Вот если бы транспорт пригородний ездил, я б тоже агрофитнесом занимался бы :(

Львиная доля горожан,на время карантина выехали бы на дачу,но так низя маркетопты останутся без покупателей,а значит кто-то по своим акциям получит меньше доход.smile


5 0

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