Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Надзвичайні новини

У Кременчуці на Раківці збили пішохода, який йшов поза межами переходу

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 185

 

26-річна водійка наїхала на чоловіка у неосвітленому місці

У Кременчуці на Раківці збили пішохода, який йшов поза межами переходу. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 24 січня близько 20.00 на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, поблизу буд. 42. 


26-річна водійка авто збила 38-річного чоловіка, який йшов поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Постраждалого забрала «швидка». Його з травмами госпіталізували. 


За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

0
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: дтп аварія пошохід постраждалі
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх