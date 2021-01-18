У Кременчуці на Раківці збили пішохода, який йшов поза межами переходу

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26-річна водійка наїхала на чоловіка у неосвітленому місці

У Кременчуці на Раківці збили пішохода, який йшов поза межами переходу. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 24 січня близько 20.00 на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, поблизу буд. 42.





26-річна водійка авто збила 38-річного чоловіка, який йшов поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Постраждалого забрала «швидка». Його з травмами госпіталізували.



За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).