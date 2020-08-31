Біля острова Шаламай перекинувся човен – одна людина зникла (додано)

Вчора, 09:47 Переглядів: 6 513

На човні перебувало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Четверо пасажирів, у тому числі з неповнолітніми, дісталися берега. Водій плавзасобу зник

29 серпня о 22.15 в акваторії Дніпра поблизу острова Шаламай, у районі човнової станції «Бухта Афіни», перекинувся моторний човен «Крим», на борту якого перебувало 5 людей. Попередньо плавзасіб зіткнувся з буєм, - інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Серед 5 людей на човні було двоє дітей 2008 та 2012 років народження. 4 осіб, разом з дітьми, які були в рятувальних жилетах, самостійно дісталися до острова Шаламай та повідомили про нещасний випадок черговому Кременчуцького відділу поліції. 36-річний водій плавзасобу (1984 р. н.), кременчужанин, до берега не дістався.





На пошуки чоловіка залучили 1 човен та 3 фахівця КП «Кременчук АКВА-Сервіс». Обстежено 4000 квадратних метрів поверхні води. Пошуки зниклого на поверхні води результату не дали. Зважаючи на темну пору доби, пошуки було припинено, вони будуть продовжені сьогодні.





Додано: у відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що відкрито кримінальне провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.



