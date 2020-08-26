У Центрі громадського здоров'я України розповіли, як вберегти зуби від карієсу

Сьогодні, 08:52 Переглядів: 239

Варто чистити зуби не менше двох хвилин та контролювати споживання цукру

Одне з найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі, яке зазвичай залишається поза увагою, – карієс. Факторами, що викликають епідемію карієсу є:

збільшення споживання харчових продуктів та напоїв, що містять цукор;

недостатнє використання фторованої зубної пасти, води;

погана гігієна ротової порожнини.

Ризик виникнення карієсу зменшує ефективне очищення зубів, - радить Центр громадського здоров’я України.





Головне в догляді за зубами:

чистити зуби не менше 2 хвилин двічі на день;

звертайте увагу на техніку чищення зубів;

використовуйте зубну нитку;

змінюйте зубну щітку раз на 3 місяці;

контролюйте цукор в раціоні;

не споживайте тютюнові вироби.

Нині відома велика кількість технік чищення зубів. Рекомендації, згідно з однією з таких технік, наступні: розміщуйте щітку під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів. Робіть плавні «вимітаючі» рухи від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити круговими рухами. Не забувайте очищувати язик.