У Центрі громадського здоров'я України розповіли, як вберегти зуби від карієсу

Одне з найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі, яке зазвичай залишається поза увагою, – карієс. Факторами, що викликають епідемію карієсу є:
Ризик виникнення карієсу зменшує ефективне очищення зубів, - радить Центр громадського здоров’я України.
Головне в догляді за зубами:
Нині відома велика кількість технік чищення зубів. Рекомендації, згідно з однією з таких технік, наступні: розміщуйте щітку під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів. Робіть плавні «вимітаючі» рухи від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити круговими рухами. Не забувайте очищувати язик.