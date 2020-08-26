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Кременчук, Здоров'я

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, як вберегти зуби від карієсу

Сьогодні, 08:52 Переглядів: 239

 

Варто чистити зуби не менше двох хвилин та контролювати споживання цукру

Одне з найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі, яке зазвичай залишається поза увагою, – карієс. Факторами, що викликають епідемію карієсу є:

  • збільшення споживання харчових продуктів та напоїв, що містять цукор;
  • недостатнє використання фторованої зубної пасти, води;
  • погана гігієна ротової порожнини.

Ризик виникнення карієсу зменшує ефективне очищення зубів, - радить Центр громадського здоров’я України.


Головне в догляді за зубами:

  • чистити зуби не менше 2 хвилин двічі на день;
  • звертайте увагу на техніку чищення зубів;
  • використовуйте зубну нитку;
  • змінюйте зубну щітку раз на 3 місяці;
  • контролюйте цукор в раціоні;
  • не споживайте тютюнові вироби.

Нині відома велика кількість технік чищення зубів. Рекомендації, згідно з однією з таких технік, наступні: розміщуйте щітку під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів. Робіть плавні «вимітаючі» рухи від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити круговими рухами. Не забувайте очищувати язик.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/phc.org.ua
Теги: здоровье
компанія «Інтера Люкс»
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