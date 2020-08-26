Вболівальників пускатимуть на трибуни півфіналу хокейного матчу «Кременчук» - «Білий Барс»

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Вболівальників хокейного клубу «Кременчук» будуть пускати на матчі команди, про це повідомляє пресслужба клубу. 1 і 2 вересня ХК «Кременчук» зіграє вдома дві перші гри півфіналу УХЛ-Парі-Матч 2019/20 проти «Білого Барса». Початок обох поєдинків о 19.00. Квитки надійдуть у продаж в п'ятницю, 28 серпня о 10.00.





Час роботи каси арени «Айсберг» з 10.00 до 17.00, у неділю 30 серпня до 20.00. Ціна квитка – 100 гривень. У віп-сектор – 150 гривень. Кількість квитків обмежена.





Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення встановлюється рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Місто Кременчук входить до «зеленої зони».





А це означає, що згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вболівальники дотримуючись норм карантину можуть бути присутні на іграх ХК «Кременчук» на арені «Айсберг».





Гості арени «Айсберг» зобов'язані дотримуватися маскового режиму, а також дотримуватися соціальної дистанції.