Бразилець та джокер принесли «Кременю» перемогу над «Перемогою»

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 889

Сьогодні, 29 серпня, футбольний клуб «Кремінь» розпочав новий сезон з Кубку України. Оновлений склад «Кременя» під керівництвом нового тренера Олександра Головка у Дніпрі зіграли з «Перемогою», яка цього сезону увійшла у Другу лігу.





«Кремінь» переміг «Перемогу» з рахунком – 2:0. Перший матч у «Кременя» на 56 хв забив бразильський легіонер Луїс Фернандо. У другому таймі крапку поставив Станіслав Куліш, який тільки вийшов на заміну. На 81 хв Євген Мурашов з правого флангу навісив у воротарський майданчик, де Станіслав головою відправив м’яч під поперечину – 2:0.









Також у цьому матчі дебютували двоє вихованців «Кременя» Максим Кучеренко та Владислав Молько. Цікаво, що цей матч став дебютним для тренера «Кременя» Олександра Головка на посаді клубного тренера.





«Перемога» - «Кремінь» - 0:2

Голи: Луїс Фернандо (55, пенальті), Куліш (81).

«Перемога»: Варцаба (к), Мачелюк (Р. Курдас, 81), Сидоренко, Рудавський, Дмитрієв, Цуркан (Лопушенко, 68), Разуваєв, Швець, Іванник, Боженар (Кучер, 81), Дібрівний (Павлюк, 66). Тренер: Євген Яровенко

«Кремінь»: Олійник (к), Головко, Курелєх, Мягков, Брюхов, Білоус, Мурашов, Сорокін, Островський (Молько, 46), Луїс Фернандо (Бородай, 77), Кучеренко (Куліш, 56). Запасний: Закорський. Тренер: Олександр Головко





Попереджені: Мачелюк (46), Дмитрієв (68) — Брюхов (81).





Головний арбітр: Дмитро Кузовлєв (Запоріжжя), асистенти арбітра: Володимир Шланчак (Черкаська обл.) та Ігор Рибченко (Запоріжжя), четвертий арбітр: Ростислав Дубина (Дніпро), спостерігач арбітражу: Олег Плужник (Харків)









Коментар головного тренера "Кременя" Олександра Головка









ФК «Кремінь» проходить в наступний етап Кубку України. Перший матч в чемпіонаті кременчуцький клуб зіграє на виїзді у Луцьку. 5 вересня «Кремінь» зіграє з «Волинню».



