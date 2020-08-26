У 850 гривень штрафу обійшлася спроба полтавця викрасти джемпер

Джемпер надів під верхній одяг та намагався покинути магазин, не заплативши за товар
850 гривень штрафу присудив Октябрський районний суд Полтави чоловіку за спробу викрасти одяг. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Закінчений замах на крадіжку стався 13 квітня в гіпермаркеті «Епіцентр». Обвинувачений намагався викрасти чоловічий джемпер загальною вартістю 412,50 грн, надівши його на себе під верхній одяг. Але справу до кінця не довів, оскільки був затриманий охоронцями.