36 спортсменів отримають стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 229

На розширеному засіданні колегії облдержадміністрації оголосили провідних спортсменів області, які отримають стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





- Ці спортсмени – гордість нашого регіону. Ми збільшили кількість стипендіатів: починаючи з 1 вересня 2020 ще 11 спортсменів, які беруть участь у Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, Кубках і чемпіонатах світу та Європи, отримуватимуть щомісячну фінансову винагороду від обласної державної адміністрації. Дякую вам за вашу працю. Ви щоденно доводите, що найкращі. Вірю, що найбільші перемоги ще попереду, – повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Нагадаємо, що стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації отримують провідні та перспективні спортсмени Полтавщини з 2017 року. Її розмір становить дві мінімальні заробітні плати.





В результаті стипендію отримають 23 спортсмени збірних команд України з олімпійських видів спорту:

1. Павло Алтухов – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;

2. Олег Боровик – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;

3. Алфес Долідзе – майстер спорту України з вільної боротьби;

4. Єлизавета Каланіна – майстер спорту України з дзюдо;

5. Денис Камерилов – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;

6. Марія Кічасова-Скорик – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;

7. Любомир Лемешко – майстер спорту України з плавання, Учасник Олімпійських ігор 2016 року;

8. Ольга Ляхова – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики;

9. Тарас Міщук – заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное;

10. Жан Беленюк – заслужений майстер спорту України з боротьби греко-римської;

11. Дмитро Пишков – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко-римської;

12. Олександр Погребняк – майстер спорту України з боксу;

13. Євгеній Савєта – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко-римської;

14. Олег Кухарик – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное;

15. Олександр Хижняк – заслужений майстер спорту України з боксу;

16. Едуард Шеметило – заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное;

17. Янчук Дмитро – заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное;

18. Людмила Лузан – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;

19. Каро Марандян – майстер спорту України з дзюдо;

20. Інна Грищун – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное;

21. Людмила Кукліновська – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное;

22. Ленура Темірова – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко-римської;

23. Діана Свиридова – майстер спорту України з веслування на байдарках та каное.





7 спортсменів збірних команд України з неолімпійських видів спорту:

1. Марина Полапа – кандидат у майстри спорту України з бодібілдингу;

2. Олег Приймачов – заслужений майстер спорту України з таїландського боксу Муей Тай;

3. Олег Коломієць – заслужений майстер спорту України з гирьового спорту;

4. Ліна Деменко – майстер спорту України міжнародного класу з армреслінгу;

5. Анастасія Ковальчук – майстер спорту України міжнародного класу з більярдного спорту;

6. Анатолій Новописьменний – майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу;

7. Марина Шуліка – майстер спорту України міжнародного класу з армспорту.





6 спортсменів збірних команд України з Паралімпійських і Дефлімпійських видів спорту та з видів спорту спортсменів з інвалідністю:

1. Анастасія Завалій – майстер спорту України з плавання (ураження опорно-рухового апарату);

2. Юрій Божинський – майстер спорту України міжнародного класу з плавання (вади опорно-рухового апарату);

3. Віталій Гапоненко – майстер спорту України з голболу (вади зору);

4. Шалва Мчедлішвілі – майстер спорту України з футболу (вади слуху);

5. Микола Федоренко – майстер спорту України з параканое (вади опорно-рухового апарату);

6. Євгеній Непорада – кандидат у майстри спорту України з карате (вади слуху).