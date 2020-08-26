36 спортсменів отримають стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації

На розширеному засіданні колегії облдержадміністрації оголосили провідних спортсменів області, які отримають стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Нагадаємо, що стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації отримують провідні та перспективні спортсмени Полтавщини з 2017 року. Її розмір становить дві мінімальні заробітні плати.
В результаті стипендію отримають 23 спортсмени збірних команд України з олімпійських видів спорту:
1. Павло Алтухов – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;
2. Олег Боровик – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;
3. Алфес Долідзе – майстер спорту України з вільної боротьби;
4. Єлизавета Каланіна – майстер спорту України з дзюдо;
5. Денис Камерилов – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;
6. Марія Кічасова-Скорик – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;
7. Любомир Лемешко – майстер спорту України з плавання, Учасник Олімпійських ігор 2016 року;
8. Ольга Ляхова – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики;
9. Тарас Міщук – заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное;
10. Жан Беленюк – заслужений майстер спорту України з боротьби греко-римської;
11. Дмитро Пишков – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко-римської;
12. Олександр Погребняк – майстер спорту України з боксу;
13. Євгеній Савєта – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко-римської;
14. Олег Кухарик – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное;
15. Олександр Хижняк – заслужений майстер спорту України з боксу;
16. Едуард Шеметило – заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное;
17. Янчук Дмитро – заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное;
18. Людмила Лузан – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;
19. Каро Марандян – майстер спорту України з дзюдо;
20. Інна Грищун – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное;
21. Людмила Кукліновська – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное;
22. Ленура Темірова – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко-римської;
23. Діана Свиридова – майстер спорту України з веслування на байдарках та каное.
7 спортсменів збірних команд України з неолімпійських видів спорту:
1. Марина Полапа – кандидат у майстри спорту України з бодібілдингу;
2. Олег Приймачов – заслужений майстер спорту України з таїландського боксу Муей Тай;
3. Олег Коломієць – заслужений майстер спорту України з гирьового спорту;
4. Ліна Деменко – майстер спорту України міжнародного класу з армреслінгу;
5. Анастасія Ковальчук – майстер спорту України міжнародного класу з більярдного спорту;
6. Анатолій Новописьменний – майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу;
7. Марина Шуліка – майстер спорту України міжнародного класу з армспорту.
6 спортсменів збірних команд України з Паралімпійських і Дефлімпійських видів спорту та з видів спорту спортсменів з інвалідністю:
1. Анастасія Завалій – майстер спорту України з плавання (ураження опорно-рухового апарату);
2. Юрій Божинський – майстер спорту України міжнародного класу з плавання (вади опорно-рухового апарату);
3. Віталій Гапоненко – майстер спорту України з голболу (вади зору);
4. Шалва Мчедлішвілі – майстер спорту України з футболу (вади слуху);
5. Микола Федоренко – майстер спорту України з параканое (вади опорно-рухового апарату);
6. Євгеній Непорада – кандидат у майстри спорту України з карате (вади слуху).