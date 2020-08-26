За перше півріччя експорт української риби та ракоподібних збільшився на 14,8%, - Держрибагентство

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За даними Державної служби статистики України, протягом січня-червня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад 14 млн доларів. Це на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.





Так, 27% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину (3 789,8 тис. дол. США). До Данії поставлено 20% продукції на 2 783,5 тис. дол. США. Також значні поставки здійснено до Литви (на 1 333,8 тис. дол. США), Нідерландів (на 868,4 тис. дол. США), Молдови (на 822,1 тис. дол. США), Японії (на 691,7 тис. дол. США), Туреччини (на 679 тис. дол. США) та Ізраїлю (на 661,3 тис. дол. США).