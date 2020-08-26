У Кременчуці вшанували пам'ять захисників України

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Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують День пам'яті захисників України. Цього дня біля пам’ятного знаку у парку «Ювілейний» відбувся захід із вшанування пам’яті військових, які загинули в Іловайському котлі, та всіх загиблих українських патріотів. Перед учасниками меморіального заходу виступили учасники антитерористичної операції на сході України. Вони згадали трагічні події серпня 2014 року, учасниками яких їм довелося бути, своїх побратимів, які загинули у Іловайському котлі.









Кременчуцькі рятувальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

У серпні 2014 року українські військові зазнали найбільших втрат у війні з Росією під час боїв за Іловайськ. Наприкінці серпня російські регулярні війська, сепаратистські та іноземні добровольчі терористичні формування оточили українських захисників. 29 серпня для військових відкрили гуманітарний коридор для того, щоб вони змогли вийти з оточення. У результаті «зелений коридор» став дорогою смерті - по українських колонах відкрили вогонь. За офіційними даними, під час Іловайської операції (7-29 серпня 2014 року) і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 128 потрапили в полон, 42 вважаються зниклими безвісти. Є серед них і 11 кременчужан: Олексій Борищак, Антон Бутирін, Олексій Древаль, Юрій Дудка, Андрій Деребченко, В’ячеслав Іонов, Олександр Карпенко, Антон Кирилов, Василь Милащенко, Дмитро Назаренко, Степан Усс.