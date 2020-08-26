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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині іспитовий строк отримав чоловік за вирощування конопель

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 0

Проблеми із законом принесли 19 рослин конопель

Оржицький районний суд 18 серпня виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у порушенні ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Обвинувачений з 15 червня по 15 липня вирощував на власному подвір'ї коноплю. Чоловік доглядав за рослинами: проривав від бур'янів, пасинкував для кращого росту та підв'язував стебла до дерев'яного упору для збереження цілісності. Таким чином виросло 19 рослин коноплі, які вилучили правоохоронці 15 липня цього року.


Між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним та виніс остаточний вирок - один рік іспитового терміну.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: конопля наркотики
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