Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.08.2020 20:00
Підтверджені:
Україна110085
Кременчук152
Хворі:
Україна54277
Кременчук5
Одужало:
Україна53454
Кременчук144
Померло:
Україна2354
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні понад дві тисячі нових випадків COVID-19, у Кременчуці +2

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 1 116

 

На Полтавщині +32

30 серпня станом на 9.00 в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.


Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3948 випадків;
  • Волинська область — 5417 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2306 випадків;
  • Донецька область — 1416 випадків;
  • Житомирська область — 3213 випадків;
  • Закарпатська область — 7456 випадків;
  • Запорізька область — 1558 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9014 випадків;
  • Кіровоградська область — 810 випадків;
  • м. Київ — 13 093 випадки;
  • Київська область — 5580 випадків;
  • Львівська область — 14 356 випадків;
  • Луганська область — 312 випадків;
  • Миколаївська область — 1169 випадків;
  • Одеська область — 7094 випадки;
  • Полтавська область — 770 випадків (+32);
  • Рівненська область — 9098 випадків;
  • Сумська область — 1456 випадків;
  • Тернопільська область — 5865 випадків;
  • Харківська область — 8889 випадків;
  • Херсонська область — 392 випадки;
  • Хмельницька область — 2402 випадки;
  • Чернівецька область — 10 145 випадків;
  • Черкаська область — 1538 випадків;
  • Чернігівська область — 1777 випадків.


Щодо Кременчука, то 29 серпня зареєстровано два нових випадки коронавірусної хвороби. За словами міського голови Віталія Малецького, інфекцію виявили під час обстеження контактних осіб з раніше підтвердженим випадком COVID-19. Захворіли чоловік 32 років та жінка 79 років. Пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, стан їхнього здоровя лікарі оцінюють як задовільний.


 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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