В Україні понад дві тисячі нових випадків COVID-19, у Кременчуці +2

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30 серпня станом на 9.00 в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.





Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3948 випадків;

Волинська область — 5417 випадків;

Дніпропетровська область — 2306 випадків;

Донецька область — 1416 випадків;

Житомирська область — 3213 випадків;

Закарпатська область — 7456 випадків;

Запорізька область — 1558 випадків;

Івано-Франківська область — 9014 випадків;

Кіровоградська область — 810 випадків;

м. Київ — 13 093 випадки;

Київська область — 5580 випадків;

Львівська область — 14 356 випадків;

Луганська область — 312 випадків;

Миколаївська область — 1169 випадків;

Одеська область — 7094 випадки;

Полтавська область — 770 випадків (+32);

Рівненська область — 9098 випадків;

Сумська область — 1456 випадків;

Тернопільська область — 5865 випадків;

Харківська область — 8889 випадків;

Херсонська область — 392 випадки;

Хмельницька область — 2402 випадки;

Чернівецька область — 10 145 випадків;

Черкаська область — 1538 випадків;

Чернігівська область — 1777 випадків.





Щодо Кременчука, то 29 серпня зареєстровано два нових випадки коронавірусної хвороби. За словами міського голови Віталія Малецького, інфекцію виявили під час обстеження контактних осіб з раніше підтвердженим випадком COVID-19. Захворіли чоловік 32 років та жінка 79 років. Пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, стан їхнього здоровя лікарі оцінюють як задовільний.



