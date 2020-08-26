В Україні понад дві тисячі нових випадків COVID-19, у Кременчуці +2

30 серпня станом на 9.00 в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.
Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3948 випадків;
- Волинська область — 5417 випадків;
- Дніпропетровська область — 2306 випадків;
- Донецька область — 1416 випадків;
- Житомирська область — 3213 випадків;
- Закарпатська область — 7456 випадків;
- Запорізька область — 1558 випадків;
- Івано-Франківська область — 9014 випадків;
- Кіровоградська область — 810 випадків;
- м. Київ — 13 093 випадки;
- Київська область — 5580 випадків;
- Львівська область — 14 356 випадків;
- Луганська область — 312 випадків;
- Миколаївська область — 1169 випадків;
- Одеська область — 7094 випадки;
- Полтавська область — 770 випадків (+32);
- Рівненська область — 9098 випадків;
- Сумська область — 1456 випадків;
- Тернопільська область — 5865 випадків;
- Харківська область — 8889 випадків;
- Херсонська область — 392 випадки;
- Хмельницька область — 2402 випадки;
- Чернівецька область — 10 145 випадків;
- Черкаська область — 1538 випадків;
- Чернігівська область — 1777 випадків.
Щодо Кременчука, то 29 серпня зареєстровано два нових випадки коронавірусної хвороби. За словами міського голови Віталія Малецького, інфекцію виявили під час обстеження контактних осіб з раніше підтвердженим випадком COVID-19. Захворіли чоловік 32 років та жінка 79 років. Пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, стан їхнього здоровя лікарі оцінюють як задовільний.