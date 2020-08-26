Грибний сезон близько: як не отруїтися

Детально розповімо, в яку погоду та в яких місцевостях не варто збирати гриби, які симптоми отруєння і яку першу допомогу надавати потерпілому
Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему, печінку та нирки. З 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.
Існує класифікація грибів відповідно до їхньої їстівності та отруйності:
Кому не можна їсти гриби
Навіть якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх не рекомендовано вживати:
Як не отруїтися грибами
Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі. Не купуйте гриби на стихійних ринках.
Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки. Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними. Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали. Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів. Не куштуйте сирі гриби.
Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв. Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
Симптоми отруєння грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:
За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!
Перша допомога у разі отруєння грибами
Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, адже лабораторне їх дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.