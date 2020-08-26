У сусідній області викрили шахрайську «схему» щодо заволодіння нерухомістю на мільйони гривень

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 652

На Дніпропетровщині викрили злочинну «схему» із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур. Організатором виявилася 36-річна адвокатка та директорка товариства. У заволодінні майном їй допомагали двоє керівників товариств, нотаріус, приватний підприємець та державний реєстратор. Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.





На підставі фіктивних рішень суду отримали право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які перебували у законній власності третіх осіб. Зареєстрували майно вартістю 8,8 млн гривень на підконтрольних осіб – незахищені верстви населення. Надалі примусово їх виселили, а нерухомість продали.









У четвер, 27 серпня, організатору та учасникам шахрайської «схеми» слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.