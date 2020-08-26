30 хокеїстів на сезон заявив хокейний клуб «Кременчук»

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 239

Хокейний клуб «Кременчук» другим подав заявку на матчі півфінальної і фінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч сезону-2019/20. У заключній частині сезону 2019/20 головний тренер «місцян» Олександр Савицький розраховує на 30 гравців - 4 воротарів, 9 захисників і 17 нападників.

воротарі:

33. Гордюшин Микита (02.09.1998)

79. Новицький В'ячеслав (05.01.1996)

99. Давлетшин Ігор (11.08.1997)





захисники:

4. Толстушко Всеволод (31.05.1993)

7. Григорян Давид (19.09.1995)

13. Грицьких Владислав (06.07.1995)

18. Александров Олександр (22.04.1997)

19. Бойових Олександр (09.05.1995)

22. Хрішпенц Вадим (17.04.1995)

48. Горлушко Олександр (24.08.1999)

72. Яковлев Олександр (06.02.1994)

81. Бабрусев Ілля (30.12.1996)

96. Алексюк Володимир (22.07.1987)





нападники:

8. Савченко Іван (19.03.1993)

9. Варава Гліб (19.04.2002)

15. Дубінін Артем (30.03.1989)

23. Гриценко Тимур (01.03.1996)

26. Тютченко Віктор (26.05.1996)

27. Кисельов Микола (29.08.1994)

29. Волков Максим (16.01.1985)

37. Чемерілов Євген (12.08.1985)

38. Ворона Олексій (17.08.1997)

47. Серанов Єгор (01.11.1997)

55. Савицький Тимофій (31.05.2003)

71. Деніскин Андрій (14.07.1998)

73. Созонов Дмитро (08.08.1989)

76. Коробов Олександр (08.09.1995)

90. Леонов Андрій (06.04.1990)

91. Орлов Дмитро (09.03.1991)

92. Пукса Олександр (17.02.1987)





Президент клубу - Сергій Мазур. Головний тренер команди - Олександр Савицький, тренери - Дмитро Сумец і Олександр Соколов. Технічний адміністратор «Кременчука» - Володимир Олійник, лікар - Олег Касмінюк.





Також до команди приєднався 26-річний захисник Олександр Яковлев, який минулий сезон зіграв за «Донбас», набрав 21 (6+15) очко в 23 матчах при показнику корисності +31. У Кременчуці Олександр гратиме під номером 72.





Нагадаємо, що матчі півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч «Кременчук» зіграє проти «Білого Барса». Зустрічі відбудуться 1, 2 вересня в Кременцуці та 5, 6 вересня у Білій Церкві, а в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня.