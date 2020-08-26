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Надзвичайні новини, Полтавщина

Зіткнення двох мотоциклів під Полтавою: у ДТП загинули рідні брати

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 954

Іван та Володимир були за кермом мотоциклів

У ніч на 26 серпня в селі Петрівка Полтавського району, на автодорозі «Полтава – Сем’янівка – Петрівка», зіткнулися два мотоцикли. Обидва водії загинули на місці події. «Надзвичайні події» з'ясували, що загинули рідні брати. Вижило двоє пасажирів.


- Стояли два мотоцикли впоперек дороги, збиті до купи. Взагалі - як однорідна маса. І лежали Володимир та Іван поруч з мотоциклами, - розповів односелець загиблих Богдан Фіц.


Молодший Іван їхав на мотоциклі з коляскою, на зустріч їхав Володимир на Suzuki. Богдан Фіц зазначив, що спідометри, що знайшли на місці ДТП, показували наступне: 50 км/год - «Урал», 90 км/год - Suzuki.


На місці ДТП правоохоронці знайшли троє чоловіків, двоє з яких були неживими. Коли поліціянти завершили роботу і почали прибирати уламки з дороги, то нарахували на місці аварії 4 пари взуття. Під ранок у полі знайшли травмованого хлопця. Він спав і нічого не пам'ятав. Наразі він у лікарні.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: Надзвичайні новини, youtube
Теги: ДТП мотоциклисты смертельное ДТП
компанія «Інтера Люкс»
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