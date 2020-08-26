«Варшава – вікно в Польщу»: у Кременчуці відкриють виставку, присвячену цій країні

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До свята Дня міста Кременчука у нашому литовському місті-побратимі Алітусі відбудеться виставка фотографій «Парки, сквери і околиці Кременчука»

4 вересня Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Інститут розвитку Кременчука, Центральна дитяча бібліотека за підтримки управління культури та туризму Кременчуцької міськради відкривають виставку «Варшава – вікно в Польщу». На ній будуть представлені фотографії Варшави і книги про історію, культуру Польщі, художня та інформаційна література про сусідню країну. Світлини Варшави та книжки люб'язно надані Генеральним консульством Республіки Польща в Харкові.





Де: виставку можна буде побачити в Центральній дитячій бібліотеці.

До свята Дня міста Кременчука в нашому литовському місті-побратимі Алітусі відбудеться виставка фотографій «Парки, сквери і околиці Кременчука». Еспозиція включає 52 фотографії парків, скверів, вулиць нашого міста, а також природи навколо нього. Це перший досвід, коли організують виставку фотографій нашого міста за кордоном.

Інститутом розвитку Кременчука готуються і інші тематичні виставки про наше місто: «Кременчук індустріальний», «Особи кременчужан» та інші. Планується також проводити конкурси фотографій, які потім стануть частиною експозиції. У перспективі – організація експонування картин кременчуцьких художників в містах-побратимах.