«Кременчукводоканал» хоче купити новий екскаватор за 5 млн грн

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 96

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» 4 серпня оголосило тендер на закупівлю колісного екскаватора. Інформація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі – 5 млн 94 тис грн. Аукціон має відбутися 9 жовтня, наразі триває період подання тендерних пропозицій.





Відповідно до тендерної документації, підприємство хоче купити новий екскаватор з відвалом, ковшем, дата виробництва якого не раніше 2020 року, у стандартному заводському виконанні, з нульовим експлуатаційним пробігом. Наведені технічні характеристики екскаватора. Зокрема, потужність двигуна не менше 104 кВт/140 кінських сил; повна експлуатаційна маса екскаватора має бути 14000-14800 кг; максимальна швидкість не менше 30 км/год. У кабіні має бути встановлений кондиціонер. Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців.

Кваліфікаційні вимоги для учасників передбачають наявність матеріально-технічної бази та досвід виконання щонайменше двох аналогічних договорів протягом 2025-2020 років.

На даний час потенційний учасник тендеру подав замовнику вимогу про усунення дискримінаційних вимог, які, на його думку, обмежують його право на участь у тендері. Крім того, він зазначає, що підприємство може купити товар дешевше, якщо змінить вимоги до нього.

«Просимо Вас з метою запобігання виникнення можливих непорозумінь під час проведення конкурсних торгів та їх оцінки, виключенню дискримінаційних вимог, а також можливого перевитрачання бюджетних коштів, внести зміни до технічних вимог (Додаток 4), що надає можливість отримати Вам, як Замовнику, найбільш вигідну пропозицію з технічних параметрів та за ціною, що, в свою чергу, не буде суперечити Вашим потребам та чинному законодавству стосовно вказаного обладнання», - цитуємо вимогу.

Так, потенційний учасник попросив змінити дату виробництва екскаватора: замість «Не раніше 2020 року» - «не раніше 2019 року». Пропонувалися й зміни до технічних характеристик: зокрема, менш потужний від заявленого двигун – не менше 75 кВт/ 105 к.с.; більшу максимальну масу екскаватора (до 15800 т) і меншу максимальну швидкість не менше 18 км/год (замість 30 км/год).

«Зі своєї сторони можемо запропонувати якісну техніку, що не є гіршою від заявленої в тендерній документації, але має мінімальні розходження між технічними характеристиками встановленими Замовником. Крім того, маємо можливість запропонувати даний товар за конкурентною ціною, що надасть Вам можливість дотримуватись принципу максимальної економії, гарантованого статтею З Закону України «Про публічні закупівлі», - зазначив автор вимоги.

Проте КП «Кременчуводоканал» відмовив у задоволенні цієї вимоги, зазначивши, що як замовник має право визначати вимоги до товару самостійно.





«Проаналізувавши пропоновані Вами зміни вбачається, що їх внесення призведе до значного погіршення функціональних та технічних характеристик екскаватора в порівнянні зі встановленими в тендерній документації, тому внесення таких змін суперечить потребам замовника», - говориться у відповіді водоканалу.





Підприємство відхилило й вимогу стосовно зміни року закупівлі товару.





«Окремо хочемо зазначити, що вимога щодо року випуску товару також не може бути прийнятною для замовника, у зв’язку з тим, що у випадку закупівлі замовником запропонованого товару не раніше 2019 року випуску, можуть виникнути негативні наслідки в частині погіршення експлуатаційних характеристик та збільшення витрат щодо його технічного обслуговування», - такою є мотивація відмови.





Нагадаємо, раніше водоканал скасував два тендери на купівлю автомобілів-майстерень через відсутність коштів для закупівлі.