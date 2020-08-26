«Кременчукводоканал» хоче купити новий екскаватор за 5 млн грн

Підприємству хочуть запропонувати дешевше, але воно відмовилося внести зміни до тендерної документації
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» 4 серпня оголосило тендер на закупівлю колісного екскаватора. Інформація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі – 5 млн 94 тис грн. Аукціон має відбутися 9 жовтня, наразі триває період подання тендерних пропозицій.
Відповідно до тендерної документації, підприємство хоче купити новий екскаватор з відвалом, ковшем, дата виробництва якого не раніше 2020 року, у стандартному заводському виконанні, з нульовим експлуатаційним пробігом. Наведені технічні характеристики екскаватора. Зокрема, потужність двигуна не менше 104 кВт/140 кінських сил; повна експлуатаційна маса екскаватора має бути 14000-14800 кг; максимальна швидкість не менше 30 км/год. У кабіні має бути встановлений кондиціонер. Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців.
Кваліфікаційні вимоги для учасників передбачають наявність матеріально-технічної бази та досвід виконання щонайменше двох аналогічних договорів протягом 2025-2020 років.
На даний час потенційний учасник тендеру подав замовнику вимогу про усунення дискримінаційних вимог, які, на його думку, обмежують його право на участь у тендері. Крім того, він зазначає, що підприємство може купити товар дешевше, якщо змінить вимоги до нього.
Так, потенційний учасник попросив змінити дату виробництва екскаватора: замість «Не раніше 2020 року» - «не раніше 2019 року». Пропонувалися й зміни до технічних характеристик: зокрема, менш потужний від заявленого двигун – не менше 75 кВт/ 105 к.с.; більшу максимальну масу екскаватора (до 15800 т) і меншу максимальну швидкість не менше 18 км/год (замість 30 км/год).
Проте КП «Кременчуводоканал» відмовив у задоволенні цієї вимоги, зазначивши, що як замовник має право визначати вимоги до товару самостійно.
Підприємство відхилило й вимогу стосовно зміни року закупівлі товару.
Нагадаємо, раніше водоканал скасував два тендери на купівлю автомобілів-майстерень через відсутність коштів для закупівлі.