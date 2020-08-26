Пил, пісок й драйв: кременчужани втерли ніс суперникам в автокросі

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 576

У Черкасах відбувся перший в Україні триденний фестиваль автоспорту ЧеAUTOFEST, в рамках якого пройшов етап Чемпіонату України з аматорського раллі, етап Чемпіонату України з трекових автоперегонів. Також 24 серпня вперше на зовсім новій трасі провели Кубок Черкас з автомобільного кросу, в якому стартували спортсмени з багатьох міст України.

На старт змагання з автокросу вивели свої автомобілі двоє спортсменів з Кременчука: Олександр Цюпа (ВАЗ-2113 під номером №77) та Олександр Михайленко (ВАЗ-2108, №26).





Через спеку гонка видалася дуже складною: цілі хмари пилу здіймалися в повітря після проїзду кожного з автомобілів. Але ж такі умови були однаковими для всіх пілотів.

Саме через пил та куряву траплялися вильоти за межі траси – пілоти, які їхали в пиловій завісі, були повністю дезорієнтовані.

- Перший свій заїзд я закінчив на бруствері – у хмарі пилу нічого не бачив. Одразу навіть не зрозумів що трапилось: ніби-то їду, а тут вже лечу в повітрі і приземляюсь на бруствері обабіч траси. Але пощастило: з автомобілем все добре. Я зміг стартувати в подальших заїздах, але, нажаль, лише з останніх рядків стартового поля. – зауважив Олександр Михайленко.





Ще один кремен чужанин Олександр Цюпа зміг фінішувати першим.

- У фінальному заїзді класу «8С» я вирвався зі старту на першу позицію. Але за кілька кіл в автомобілі зламався привід зчеплення. Довелося використовувати тільки 3 та 4 передачі, вмикаючи їх «напряму», без зчеплення. Згодом, 4 передача і зовсім вийшла з ладу, тож останні 2,5 кола гонки я проїхав на 3й передачі, але лідорство втримав – фінішував першим. – розповів Олександр Цюпа.

Тож, кременчужани показали гарний результат: Олександр Цюпа здобув перемогу в класі «8С», а також посів друге місце в класі «12». Олександр Михайленко зайняв 3 місце в класі «8С».