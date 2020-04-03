У Кременчуці затримали молодиків, котрі викрадали й били людей, палили машини

Сегодня, 13:30 Просмотров: 2 623 Комментариев: 1

Злочини були скоєні у Кременчуці упродовж кількох років

У Кременчуці затримали осіб, яких підозрюють у вчиненні ряду кримінальних правопорушень. На «рахунку» зловмисників - рекет, викрадення людей, незаконне поводження зі зброєю, підпал авто працівника поліції.





Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомляє, що наприкінці березня 2019 року до чергової частини Кременчуцького відділу поліції повідомили про пожежу в автівці. Слідчо-оперативна група на місці встановила, що машиною користується заступник начальника одного з відділів Управління захисту економіки у Полтавській області.





Відкрили провадження ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Під час розслідування встановили, що до підпалу можуть бути причетні двоє місцевих мешканців, 26 та 30 років.





Крім того, правоохоронці задокументували факт вимагання цими особами 10 тисяч гривень у місцевого підприємця. За відмову платити «данину» чоловіка побили та пригрозили фізичною розправою.





Викрили зловмисників і у незаконному поводженні зі зброєю та оборудками з наркотиками.





Восени 2019 у Кременчуці поблизу одного з торгових центрів група осіб побила 52-річного чоловікова, а потім силоміць посадила його до свого автомобіля і повезла у невідомому напрямку.





Серед учасників нападу був і підозрюваний у підпалі авто поліцейського - 26-річний фігурант.





За всіма скоєними правопорушеннями слідчі Кременчуцького відділу поліції розпочали кримінальні провадження, які згодом були об'єднані та передані до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Полтавській області.





2 квітня 2020 року провели санкціоновані обшуки за місцем мешканням фігурантів. Виявили і вилучили ножі, набої, наркотики, мобільні телефони, банківські картки, документи.









За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу), ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 146 (викрадення людини з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань), ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у особливо великих розмірах). Особи повідомлені про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою.