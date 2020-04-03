Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна942
Кременчук4
Хворі:
Україна900
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна19
Кременчук0
Померло:
Україна23
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Навіть на вихідних кременчужани без спецквитків не можуть скористатися транспортом

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 393 Комментариев: 6

Графіки руху з'являться на зупинках

На вихідних на дороги вийдуть 27 транспортних одиниць. Начальник управління транспорту Руслан Івашина на штабі оперативного реагування повідомив, що у суботу та неділю задіять менше транспорту.


- Транспорту буде менше. Сьогодні на кожному маршруті оприлюднимо графіки руху на вихідні, - додав міський голова Віталій Малецький.


«ТелеграфЪ» поцікавився чи працюватиме транспорт для кременчужан без спецперепусток. Адже в останньому номері газети «Кременчуцькі новини», яка фінансується з бюджету Кременчука, була опублікована інформація, що люди, які не мають спецквитків можуть скористатися маршрутним транспортом з 11.00 до 16.00.


 


- ... Пасажири, які не входять у названий перелік, можуть скористатися маршрутками лише в період між 11.00 та 16.00, або тролейбусами після 21.00, - йдеться в останньому номері газети.


 


Віцемер Руслан Проценко повідомив «Телеграфу», що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, транспорт для кременчужан без спецквитків - неправильне трактування. У цей період маршрутки взагалі не ходять, навіть по перепусткам, а тролейбуси не курсують після 21.00.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт

Комментарии: 6

211
Чopний Kiт:
Сегодня, 13:12

Выход из квартиры нужно сделать платным. Это не только приведёт к более строгому соблюдению карантина, но и решит экономические проблемы страны


+7
97
X-YZ:
Сегодня, 13:48

Для тех кто в танке, а так же Андалов и первых людей.

 

На выходных и так тралики ходили в половинном объёме.

 

Но мэр Виталий об этом не знает.


+1
43
marinochka__30:
Сегодня, 15:27

так а смысл транспорту целый день ездить, раз уж такое количество людей ездит только на работу и с неё. Так намного удобнее и экономнее


0
14
Олег Чуба:
Сегодня, 15:32

Ну и вправду, смысл что целый день будет ездить тот же самый тралик либо маршрутка, лучше запускать их когда люди ездят на работу и с работы.


+1
58
Grinenko:
Сегодня, 15:34

Пока ещё карантин, если все в одно время ломанут по делам, то все усилия напрасны. Чем больше людей будет сидеть дома, тем быстрее все это закончится и будем жить нормально.


0
70
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:35

Карантин, ребята, куда кто собрался ехать?


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх