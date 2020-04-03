Навіть на вихідних кременчужани без спецквитків не можуть скористатися транспортом

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 393 Комментариев: 6

На вихідних на дороги вийдуть 27 транспортних одиниць. Начальник управління транспорту Руслан Івашина на штабі оперативного реагування повідомив, що у суботу та неділю задіять менше транспорту.





- Транспорту буде менше. Сьогодні на кожному маршруті оприлюднимо графіки руху на вихідні, - додав міський голова Віталій Малецький.



«ТелеграфЪ» поцікавився чи працюватиме транспорт для кременчужан без спецперепусток. Адже в останньому номері газети «Кременчуцькі новини», яка фінансується з бюджету Кременчука, була опублікована інформація, що люди, які не мають спецквитків можуть скористатися маршрутним транспортом з 11.00 до 16.00.









- ... Пасажири, які не входять у названий перелік, можуть скористатися маршрутками лише в період між 11.00 та 16.00, або тролейбусами після 21.00, - йдеться в останньому номері газети.







Віцемер Руслан Проценко повідомив «Телеграфу», що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, транспорт для кременчужан без спецквитків - неправильне трактування. У цей період маршрутки взагалі не ходять, навіть по перепусткам, а тролейбуси не курсують після 21.00.