Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутити одним тиском на кнопку ухвалили 32 міські програми: про що вони

Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутати одним тиском на кнопку ухвалили 32 міські програми: про що вони

Зміни до міської програми «Ветерани Кременчука» передбачають з наступного року збільшення матеріальної допомоги ветеранам війни та дітям загиблих захисників

Сьогодні, 28 листопада, відбулося пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради, на якому депутати розглянули та ухвалили 61 питання, що стосуються життєдіяльності міста. З них 12 питань, які містили інформацію оборонного характеру і стосувалися підтримки ЗСУ, розглядалися в закритому режимі.

Серед інших питань була рекордна чисельність міських програм та внесення змін і доповнень до них — аж 32.

Найбільше вони стосувалися медичних закладів Кременчука. Зокрема були внесені зміни до 12 комплексних програм розвитку комунальних некомерційних медичних підприємств. Це:

«Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» на 2024-2026 роки»;

«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» на 2023-2025 роки»;

«Кременчуцька міська лікарня планового лікування» на 2024-2026 роки»;

«Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2024-2026 роки»;

«Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2024-2026 роки»;

«Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2024-2026 роки»;

«Центр первинної медико–санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2023-2025 роки»;

«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2026-2028 роки;

«Кременчуцький протипухлинний центр» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2026-2028 роки;

«Центр первинної медико–санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2026-2028 роки;

«Центр первинної медико–санітарної допомоги № 2» м. Кременчука на 2026-2028 роки;

«Центр первинної медико–санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2026-2028 роки.

На сесії також затвердили «Програму відшкодування втрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення Кременчуцької міської територіальної громади міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2026 рік» та внесли зміни у три міські програми соціального спрямування. Це:

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024-2026 роки;

Міська комплексна програма «Ветерани Кременчука» на 2024–2026 роки;

Міська програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки.

Крім того, на сесії затвердили міську цільову програму »Діти Кременчука» на 2026-2028 роки та Програму розвитку закладів позашкільної освіти на 2026-2028 роки, а також внесли зміни до міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023 — 2026 роки.

Ще чотири затверджені депутатами комплексні програми стосувалися утримання та розвитку міських парків на 2026 — 2030 роки, які офіційно називають «комунальними закладами культури і відпочинку». Це:

Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»;

Міський сад;

Парк Миру;

Парк Крюківський.

Три затверджені програми стосуються міського господарства. Це:

Програма з капітального ремонту зелених насаджень на 2026-2028 роки на території Кременчуцької міської територіальної громади ;

; Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки в новій редакції;

Програма розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» на 2023-2027 роки в новій редакції.

Депутати також внесли зміни до «Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 — 2027 роки».

На сесії також затвердили «Міську комплексну Стабілізаційну програму Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік» та внесли зміни до двох програм, що стосуються економіки:

Програми економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік;

Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки.

Крім того, міська рада затвердила «Програму сприяння у придбанні альтернативних джерел живлення (інвертор та батареї великої ємності) для забезпечення Управління державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області при обслуговуванні розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у зв’язку з вимушеними відключеннями електропостачання на 2025-2026 роки».

Зауважимо, що перед цим міський голова Віталій Малецький відзначив подякою і почесним знаком очільницю Держказначейства у Кременчуці Світлану Лощенко. При цьому він наголосив, що Світлана Лощенко — «це людина, від якої залежить своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери».

Цікаво, що усі ці програми депутати на сесії не обговорювали, а ухвалили їх «пакетним голосуванням» — 40 проєктів рішень порядку денного були затверджені разом одним тиском на кнопку. Щоправда, більшість цих програм розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісій напередодні сесії.

Крім того, на сесії депутати розглянули низку рішень, що стосуються питань бюджету, землекористування та роботи комунальних підприємств. Зокрема затвердили декілька рішень виконавчого комітету з фінансових питань. За них голосували окремо за кожне.