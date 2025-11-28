Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутити одним тиском на кнопку ухвалили 32 міські програми: про що вони

Зміни до міської програми «Ветерани Кременчука» передбачають з наступного року збільшення матеріальної допомоги ветеранам війни та дітям загиблих захисників
Сьогодні, 28 листопада, відбулося пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради, на якому депутати розглянули та ухвалили 61 питання, що стосуються життєдіяльності міста. З них 12 питань, які містили інформацію оборонного характеру і стосувалися підтримки ЗСУ, розглядалися в закритому режимі.
Серед інших питань була рекордна чисельність міських програм та внесення змін і доповнень до них — аж 32.
Найбільше вони стосувалися медичних закладів Кременчука. Зокрема були внесені зміни до 12 комплексних програм розвитку комунальних некомерційних медичних підприємств. Це:
Кременчуцькій лікарні виділять 1,5 млн грн на меблі та огорожу для відділення психіатричної допомоги
На сесії також затвердили «Програму відшкодування втрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення Кременчуцької міської територіальної громади міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2026 рік» та внесли зміни у три міські програми соціального спрямування. Це:
У 2026 році в Кременчуці збільшать розміри допомог ветеранам війни та дітям загиблих Захисників
Крім того, на сесії затвердили міську цільову програму »Діти Кременчука» на 2026-2028 роки та Програму розвитку закладів позашкільної освіти на 2026-2028 роки, а також внесли зміни до міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023 — 2026 роки.
Де наступного року в Кременчуці планують звести нові підземні укриття для навчальних закладів
Ще чотири затверджені депутатами комплексні програми стосувалися утримання та розвитку міських парків на 2026 — 2030 роки, які офіційно називають «комунальними закладами культури і відпочинку». Це:
Три затверджені програми стосуються міського господарства. Це:
Депутати також внесли зміни до «Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 — 2027 роки».
Міський бюджет Кременчука-2026: на чому в мерії не хочуть економити
На сесії також затвердили «Міську комплексну Стабілізаційну програму Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік» та внесли зміни до двох програм, що стосуються економіки:
Крім того, міська рада затвердила «Програму сприяння у придбанні альтернативних джерел живлення (інвертор та батареї великої ємності) для забезпечення Управління державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області при обслуговуванні розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у зв’язку з вимушеними відключеннями електропостачання на 2025-2026 роки».
Зауважимо, що перед цим міський голова Віталій Малецький відзначив подякою і почесним знаком очільницю Держказначейства у Кременчуці Світлану Лощенко. При цьому він наголосив, що Світлана Лощенко — «це людина, від якої залежить своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери».
У Кременчуці почали обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік: пріоритети та головні загрози
Цікаво, що усі ці програми депутати на сесії не обговорювали, а ухвалили їх «пакетним голосуванням» — 40 проєктів рішень порядку денного були затверджені разом одним тиском на кнопку. Щоправда, більшість цих програм розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісій напередодні сесії.
Крім того, на сесії депутати розглянули низку рішень, що стосуються питань бюджету, землекористування та роботи комунальних підприємств. Зокрема затвердили декілька рішень виконавчого комітету з фінансових питань. За них голосували окремо за кожне.
