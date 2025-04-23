«Наш двір» у Кременчуці: містяни діляться фото своїх прибудинкових територій та проїздів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 398

І сподіваються, що опале листя, що подекуди залишилося з восени, комунальники приберуть до закінчення тримісячника чистоти. А є й такі, що вірять у ремонт внутрішньоквартальних проїздів

Весняний тримісячник чистоти та порядку, який у Кременчуці розпочався з 10 березня, досяг апогею — він триває вже 1,5 місяця. У рамках цієї акції у місті передбачається прибрати від сміття та листя прилеглі території житлових будинків, дитячі та спортивні майданчики, прибордюрну зону внутрішньоквартальних проходів та проїздів. А також провести ремонт доріг, тротуарів, проїздів та очистити мережі зливової каналізації.

Зазначимо, що такі тримісячники чистоти у Кременчуці проводять двічі на рік — навесні та восени, аби поліпшити санітарний стан території міста.

Минулого тижня «Кременчуцький Телеграф» звернувся у своєму Телеграм-каналі до містян з проханням надіслати фото та відео дворів, прибудинкових територій та дитячих майданчиків, на яких видно їх стан.

Мета — нагадати міській владі та керуючим компаніям про те, що найбільше хвилює жителів міста. А це не фарбування бордюрів…

За кілька днів редакція отримала понад півтори сотні фото та відео від 27 наших читачів. Опублікувати їх усі не маємо змоги, але найбільш яскраві та показові світлини дитячих майданчиків з вказанням їх адрес ми вже оприлюднили.

Дитячі майданчики чи «простори для екстриму»: фоторепортаж від жителів Кременчука

Тепер прийшла черга оприлюднити не менш яскраві та показові світлини кременчуцьких дворів, прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів. Сподіваємося, що це мотивує відповідальних за їх стан посадовців, а їх у Кременчуці дуже багато, пришвидшити прибирання, впорядкування та ремонт цих та інших територій і проїздів.

У Кременчуці контролюючих за станом благоустрою багато, а мешканці скаржаться на сміття та опале листя у дворах

Нагадаємо, що окрім посадовців керуючих компаній, питаннями впорядкування територій житлової забудови в Кременчуці займаються інспектори Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій, в кожній з яких є управління з питань благоустрою району, та управління контролю за станом благоустрою міськвиконкому. А це декілька десятків чиновників.

— У нас біля дитячої стоматполіклініки та підстанції є «п’ятачок», де ніхто ніколи не прибирає. Пожовкле листя та сміття там лежить з минулого року. Телефонував, висилав фото інспекторам з благоустрою Автозаводської райадміністрації. У відповідь одні відмовки. А це ж їх робота… Біля мого будинку на вулиці Героїв Маріуполя, 39 є 9 дерев, які потребують кронування. Добився, щоб комунальники це зробили. Приїхали, три дерева обрізали, а інші залишили, як було. І так в усьому, окрім фарбування бордюрів, — висловив обурення ветеран війни Олександр Куліш.

Окрім світлин, нам у Телеграм-каналі надіслали й коментарі щодо впорядкування прибудинкових територій.

— У нашому мікрорайоні навіть, до «мусорки» не підійти після дощу — одні ями різної глибини. Квартал між будинками на вулицях Левка Лук’яненка, 17, Троїцька, 63/65 та Шевченка, 64. Від дитячих майданчиків одна назва лишилась. А у дворах цих будинків асфальт лише частково, — написала пані Ілона, скинула відео та пообіцяла скинути фото.

Отже, дивимося на світлини кременчуківців, які надійшли до нашої редакції.

Фотогалерея «Наш двір»

Внутрішньоквартальний проїзд біля будинку № 63/62 на вулиці Троїцька

Цікаву відповідь на свою скаргу щодо стану цього проїзду отримала мешканка цього будинку Ірина Дворницька від департаменту ЖКГ у січні цього року.

— У грудні 2024 року… виконано відновлення асфальтобетонного покриття в місцях проведення ремонтних робіт… в районі зазначеного будинку, — йдеться у відповіді.

Тож цей проїзд відремонтували п’ять місяців тому…

Такий вигляд має двір будинку №50 на вулиці Правобережна

А це світлини від мешканців будинку №1 на вулиці Героїв України

Цікава фотографія надійшла і від мешканців будинку №120 по проспекту Свободи

Інші фотографії можна подивитися в нашій фотогалереї.