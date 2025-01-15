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У Кременчуці виконком прокоментував закупівлі причепів і лазень для військових з переплатами

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 333

Нині слідство триває

Конкурент переможця у закупівлі виконкомом мобільних комплексів для прання та гігієни ймовірно не встигнув би виконати замовлення. Лазні були потрібні військовим терміново. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 14 січня. 

— Якщо хтось десь конкурент хотів трошки на них заробити і не встигав їх швидко привести або відремонтувати і поставити — написав кляузу. Це було по банях, по причепах та сама історія, — сказав міський голова Віталій Малецький. 

За словами директора юридичного департаменту Валерія Мирошніченка, виконком надав доступ правоохоронцям до документів, що стосуються справи щодо можливих переплат під час закупівлі причепів. 

Нині слідство триває.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва. 

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

У вересні в міській раді відбулись обшуки. З ухвал суду стало відомо, що загальна переплата виконкомом може сягати понад 10 млн гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: причеп лазня виконком
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