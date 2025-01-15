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Сало – сила! Чому корисно вживати головний український смаколик

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 255 Коментарів: 1

Сало — універсальний цілитель! Кількість незамінних для організму мікроелементів, які містяться в салі, неможливо отримати з інших продуктів

Сало містить цінні поліненасичені жирні кислоти — лінолеву, ліноленову та арахідонову. Перші дві відсутні у вершковому маслі, а остання не міститься в рослинній олії.

Безперечно, холестерин у салі також є, але значно більше в ньому лецитину, який чудово впливає на мембрани клітин, надає міцності стінкам судин, запобігаючи розвитку небезпечного атеросклерозу, дуже корисний для мозку та розумової діяльності.

Для порівняння: в 100 грамах сала міститься 60 міліграмів холестерину, в яловичині — 67, телятині — 84, м’ясі птиці — 113, маргарині — 186, вершковому маслі — 244, яєчному білку — 1560, риб’ячому жирі — 5700 міліграмів.

Сало — джерело незамінних для нашого організму тваринних жирів. Воно рекомендується тим, хто хоче покращити інтелектуальну діяльність та укріпити імунну систему.

В салі сконцентровані різноманітні біологічно активні речовини, антиоксиданти та вітаміни А, Д, Е, мікроелементи, насичені та жирні кислоти. 

Найцінніша з кислот — арахідонова. Вона покращує мозкову активність, стимулює роботу нирок, серця, нормалізує показники крові та виводить залишки шкідливого холестерину.

До того ж сало дуже калорійне, тому, з’ївши 30-40 грамів цього продукту, можна швидко наситити організм, зарядивши його необхідною енергією, та запустити роботу травної системи, сприяючи очищенню організму.

Сало має антиракові властивості, воно ідеально підходить для зв’язування радіонуклідів та виведення токсинів із організму. Саме в салі в оптимальній і добре засвоюваній кількості міститься селен, який перешкоджає утворенню ракових клітин і допомагає підвищити потенцію. 

Чимало людей відчувають дефіцит цієї речовини, а спортсменам, вагітним та матерям-годувальницям цей мікроелемент просто життєво необхідний. До речі, в часнику, який так смакує разом із салом, також багато селену.

Народні рецепти «салотерапії»

При болях у ногах та суглобах

На ніч натріть хворі суглоби розтопленим салом, накладіть теплу пов’язку та залиште компрес на всю ніч. Замість смальцю можна використовувати старе сало, перемелене через м’ясорубку, додавши невелику кількість меду. Повторіть впродовж тижня. 

Очевидна користь сала при порушені рухливості суглобів після травми. В таких випадках 100 г свинячого жиру змішують зі столовою ложкою кухонної солі та втирають у ділянку суглоба, закутують.

Для жовчного міхура

Регулярне вживання 15-20 г сала на день сприятиме скороченню жовчного міхура та кращому відтоку жовчі.

При зубному болю

До хворого зуба на 30 хвилин прикладіть шматочок несолоного сала. Біль вщухне.

При хворобах легень

При бронхіті та пневмонії готують суміш із 100 г свинячого смальцю, 15 г соку алое, 100 г вершкового масла, 100 г меду та 50 г порошку какао. Все ретельно перемішати та приймати по 1 столовій ложці на стакан гарячого молока 2 рази на добу.

При маститі

Старе сало прикладають до хворої ділянки та накладають пов’язку. Найдоцільніше цю процедуру проводити на ніч.

При п’ятковій шпорі

До 100 г старого несолоного сала додати свіже куряче яйце, 100 г оцту, 1 ч. ложку меду. Дати настоятися в темному місці до повного розчинення сала та яйця. Потім розпарити хвору ногу і прикласти на ніч примочку. Щоб підсилити дію, спати краще в шкарпетках. Через тиждень таких процедур шпора перестане турбувати.

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Автор: Мирослава Українська
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Коментарі: 1

4 892
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:05

То я дивлюся шо цей дієтичний продукт дорожче м'яса!


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