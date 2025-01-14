На Полтавщині суд закрив справу голови Щербанівської громади, якого звинувачували у службовій недбалості

Вчора, 22:00 Переглядів: 148

У Полтавському апеляційному суді закрили справу голови Щербанівської громади Ігоря Процика, якого звинувачували у службовій недбалості. Сторона захисту подала клопотання про закриття через завершення строків давності, передбачених статтею 49 Кримінального кодексу України. Про це повідомило Суспільне.Полтава з посиланням на слова адвоката Ігоря Процика Олексій Козленко.

За його словами, термін давності минув 27 грудня 2024 року.

Голову Щербанівської громади Ігоря Процика засудили до двох років позбавлення волі за службову недбалість. Він своєї вини не визнав та подав апеляційну скаргу. Окрім позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у місцевому самоврядуванні, суд призначив стягнути із Ігоря Процика на користь держави понад 2 мільйони 236 тисяч гривень.

Справа стосувалася будівництва спорткомплексу із двома басейнами у селі Розсошенці. Будувати його у селі почали 2017 року, а завершили 2021 року. На це витратили 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів.

За даними слідства, влітку 2019 Ігор Процик підписав акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не було встановлене. Відтак громаді було завдано понад 2 мільйони гривень збитків. Сам Ігор Процик та його захисник раніше говорили про те, що обладнання у той час вже було, однак його не встановили.

Басейн так і не відкрили, пише Суспільне.