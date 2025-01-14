Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині суд закрив справу голови Щербанівської громади, якого звинувачували у службовій недбалості

Вчора, 22:00 Переглядів: 148

Справа стосувалася будівництва спорткомплексу із двома басейнами у селі Розсошенці

У Полтавському апеляційному суді закрили справу голови Щербанівської громади Ігоря Процика, якого звинувачували у службовій недбалості. Сторона захисту подала клопотання про закриття через завершення строків давності, передбачених статтею 49 Кримінального кодексу України. Про це повідомило Суспільне.Полтава з посиланням на слова адвоката Ігоря Процика Олексій Козленко. 

За його словами, термін давності минув 27 грудня 2024 року. 

Голову Щербанівської громади Ігоря Процика засудили до двох років позбавлення волі за службову недбалість. Він своєї вини не визнав та подав апеляційну скаргу. Окрім позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у місцевому самоврядуванні, суд призначив стягнути із Ігоря Процика на користь держави понад 2 мільйони 236 тисяч гривень.

Справа стосувалася будівництва спорткомплексу із двома басейнами у селі Розсошенці. Будувати його у селі почали 2017 року, а завершили 2021 року. На це витратили 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів.

За даними слідства, влітку 2019 Ігор Процик підписав акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не було встановлене. Відтак громаді було завдано понад 2 мільйони гривень збитків. Сам Ігор Процик та його захисник раніше говорили про те, що обладнання у той час вже було, однак його не встановили.

Басейн так і не відкрили, пише Суспільне.

ПО ТЕМІ:

Незаконні угоди на підвищення цін за газ: головного інженера ШРБУ звинувачують у службовій недбалості

0
Автор: Телеграф Джерело фото: poltava365
Теги: службова недбалість апеляційний суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх