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Минулого року в українців додалося 712 тисяч нових боргів: штрафи, комуналка та податки

Вчора, 21:01 Переглядів: 112

 

Загальна кількість записів у Єдиному реєстрі боржників перевищила 8,8 млн

Протягом 2024 року Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) поповнився на 712 453 записів. Найбільше борги стосуються штрафів за порушення правил дорожнього руху, адміністративних правопорушень та стягнень на користь державного бюджету. Загалом наразі в Реєстрі боржників понад 8,8 млн записів. Від початку повномасштабної війни ЄРБ поповнився майже на 2 млн заборгованостей. Про це повідомляє платформа «Опендатабот».

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил дорожнього руху — 1,8 млн або 21% від загальної кількості. За адміністративні правопорушення зафіксовано ще 1,7 млн боргів (20%), а стягнення на користь державного бюджету — 1,6 млн записів (18,5%).

Замикають четвірку борги по комунальних платежах — 727 тисяч або 8%.

Борги по судовому збору складають понад 518 тисяч (5,9%), а борги по аліментах – 207 тисяч (2,3%).

Також відзначено зростання на 24% стягнень майна за виконавчим документом – до 15,6 тисячі. На 17% зрослі кількості конфіскацій у кримінальних справах – до 11,8 тисячі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: sud.ua
Теги: борги штрафи аліменти комунальні платежі Єдиний реєстр
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