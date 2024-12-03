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Полтавський окружний адмінсуд розглядає справу щодо реорганізації лікарні «Придніпровська»

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 397

Суд розгляне справу за спрощеною процедурою

Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Про це стало відомо з Ухвали суду від 2 грудня.

Суть справи

Позивач звернувся до суду через рішення Кременчуцької міської ради від 17 травня 2024 року, яке він вважає протиправним. Позивач також вимагає стягнення судових витрат у розмірі 30 тисяч гривень.

Хронологія розгляду

  • Липень 2024: позов залишили без руху через процесуальні недоліки.
  • Вересень 2024: Другий апеляційний адміністративний суд скасував попередню ухвалу та повернув справу до Полтавського окружного адміністративного суду.
  • Грудень 2024: суд відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду за спрощеною процедурою без виклику учасників.

Нині суддя Л.М. Петрова зобов’язала Кременчуцьку міську раду надати копію оскаржуваного рішення та документи, які стали підставою для його прийняття. Відповідач має подати відзив на позов протягом 15 днів, а позивач — відповідь на відзив у триденний термін.

Справу розглядатимуть у письмовому провадженні, без виклику сторін.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна. 

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ. 

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції. 

Відомо, що Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. На її думку, рішення міської влади щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» — є протиправним та нечинним.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: лікарня Придніпровська реорганізація судова справа
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