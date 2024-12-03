Полтавський окружний адмінсуд розглядає справу щодо реорганізації лікарні «Придніпровська»

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 397

Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Про це стало відомо з Ухвали суду від 2 грудня.

Суть справи

Позивач звернувся до суду через рішення Кременчуцької міської ради від 17 травня 2024 року, яке він вважає протиправним. Позивач також вимагає стягнення судових витрат у розмірі 30 тисяч гривень.

Хронологія розгляду

Липень 2024: позов залишили без руху через процесуальні недоліки.

позов залишили без руху через процесуальні недоліки. Вересень 2024: Другий апеляційний адміністративний суд скасував попередню ухвалу та повернув справу до Полтавського окружного адміністративного суду.

Другий апеляційний адміністративний суд скасував попередню ухвалу та повернув справу до Полтавського окружного адміністративного суду. Грудень 2024: суд відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду за спрощеною процедурою без виклику учасників.

Нині суддя Л.М. Петрова зобов’язала Кременчуцьку міську раду надати копію оскаржуваного рішення та документи, які стали підставою для його прийняття. Відповідач має подати відзив на позов протягом 15 днів, а позивач — відповідь на відзив у триденний термін.

Справу розглядатимуть у письмовому провадженні, без виклику сторін.