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З 18 травня свої облікові дані уточнили лише 15% військовозобов'язаних

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 88 Коментарів: 1

 

З дня набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації пройшло вже 20 днів

З 18 травня, коли набрав чинності закон про вдосконалення мобілізації, пройшло вже 20 днів із 60-ти, відведених на оновлення облікових даних військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Проте, станом на 7 червня близько лише 15% українських військовозобов’язаних уточнили свої облікові дані

Про це в прямому ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, наразі через мобільний додаток «Резерв+» свої дані оновили 1 412 000 військовозобов’язаних.

- Цифра, яка сьогодні у нас є актуальною по «Резерву+» — 1 412 000. Це якщо бути точними. Дійсно, люди віддають перевагу «Резерву+», цифровому сервісу, застосунку, який є новим. Скачали його, до речі, значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком. Можливо, трохи пізніше, — заявив речник Міноборони.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Він додав, що зараз процедура оновлення даних в «Резерв+» триває кілька хвилин - потрібно лише уточнити своє місце проживання, номер телефону та електронну пошту.

- Наразі близько 15% уточнили свої дані. Є ще можливість у великої кількості людей уточнити свої дані і таким чином виконати норму закону. Ще є великий потенціал у «Резерву+», — зазначив Дмитро Лазуткін.

Загалом свої облікові дані оновили через «Резерв+», ТЦК і СП та ЦНАП — понад 1,6 млн військовозобов’язаних.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік оновлення військовозобов'язані
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Коментарі: 1

4 446
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:38

Ще б пак, все через дупу зроблено. Совок чк був в тцк, так і є 


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