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Майже 72 тисячі мешканців Полтавщини отримають соціальну допомогу у червні

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 113

 

На це із бюджету виділили 185 млн грн

У червні на Полтавщині майже 72 тисячі мешканців отримають соціальні виплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на це виділили 185 мільйонів гривень.

Щомісячно в області допомогу отримують:

  • 20,5 тис. осіб — при народженні дитини;
  • 18,9 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
  • 9,1 тис. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
  • 7,3 тис. малозабезпечених сімей;
  • 7,1 тис. людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;
  • 6,8 тис. мешканців — на догляд;
  • 5 тис. осіб — на дітей, яких виховують у багатодітних сімʼях.
Наразі у банках проводять виплати на карткові рахунки, через АТ «Укрпошта» — до 25 червня. Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою мешканців області, які найбільше цього потребують, — коментує Пронін.

Нагадаємо, у травні соціальну допомогу отримали майже 81 тисяча мешканців Полтавщини. На це виділяли 187 мільйонів гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: kharkov.comments.ua
Теги: Соціальна допомога виплати
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