Майже 72 тисячі мешканців Полтавщини отримають соціальну допомогу у червні

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 113

На це із бюджету виділили 185 млн грн

У червні на Полтавщині майже 72 тисячі мешканців отримають соціальні виплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на це виділили 185 мільйонів гривень.

Щомісячно в області допомогу отримують:

20,5 тис. осіб — при народженні дитини;

18,9 тис. людей з інвалідністю з дитинства;

9,1 тис. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;

7,3 тис. малозабезпечених сімей;

7,1 тис. людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;

6,8 тис. мешканців — на догляд;

5 тис. осіб — на дітей, яких виховують у багатодітних сімʼях.

Наразі у банках проводять виплати на карткові рахунки, через АТ «Укрпошта» — до 25 червня. Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою мешканців області, які найбільше цього потребують, — коментує Пронін.

Нагадаємо, у травні соціальну допомогу отримали майже 81 тисяча мешканців Полтавщини. На це виділяли 187 мільйонів гривень.