Майже 72 тисячі мешканців Полтавщини отримають соціальну допомогу у червні

На це із бюджету виділили 185 млн грн
У червні на Полтавщині майже 72 тисячі мешканців отримають соціальні виплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, на це виділили 185 мільйонів гривень.
Щомісячно в області допомогу отримують:
- 20,5 тис. осіб — при народженні дитини;
- 18,9 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
- 9,1 тис. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
- 7,3 тис. малозабезпечених сімей;
- 7,1 тис. людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;
- 6,8 тис. мешканців — на догляд;
- 5 тис. осіб — на дітей, яких виховують у багатодітних сімʼях.
Наразі у банках проводять виплати на карткові рахунки, через АТ «Укрпошта» — до 25 червня. Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою мешканців області, які найбільше цього потребують, — коментує Пронін.
Нагадаємо, у травні соціальну допомогу отримали майже 81 тисяча мешканців Полтавщини. На це виділяли 187 мільйонів гривень.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: kharkov.comments.ua
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