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У Автозаводський районний суд можуть призначити ще одного суддю

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 153

Кандидатка у судді працювала у виконкомі в Хмельницькій області

Вища рада правосуддя погодила призначення 23 кандидатів, які планують стати суддями місцевих судів, пише «Закон і Бізнес» 6 червня. Серед них є і кандидатка у суді в Автозаводський районний суд Кременчука — це Мельник Наталія Петрівна. 

З декларації про доходи стало відомо, що Наталія Мельник працювала у виконавчому комітеті міста Славута у Хмельницькій області на посаді начальниці відділу комунальної власності. 

Своєю чергою ВРП внесе президентові подання про призначення кандидатів суддями.

Нагадаємо, у травні президент України видав укази про призначення на посади суддів місцевих судів переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок». Загалом 114 прізвищ розподілені на 24 укази. Серед призначених є 8 суддів з Полтавщини.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: FOTOLIA.COM
Теги: автозаводський суд
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