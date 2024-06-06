У Автозаводський районний суд можуть призначити ще одного суддю

Вища рада правосуддя погодила призначення 23 кандидатів, які планують стати суддями місцевих судів, пише «Закон і Бізнес» 6 червня. Серед них є і кандидатка у суді в Автозаводський районний суд Кременчука — це Мельник Наталія Петрівна.
З декларації про доходи стало відомо, що Наталія Мельник працювала у виконавчому комітеті міста Славута у Хмельницькій області на посаді начальниці відділу комунальної власності.
Своєю чергою ВРП внесе президентові подання про призначення кандидатів суддями.
Нагадаємо, у травні президент України видав укази про призначення на посади суддів місцевих судів переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок». Загалом 114 прізвищ розподілені на 24 укази. Серед призначених є 8 суддів з Полтавщини.
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