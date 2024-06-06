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Велика і солодка: чим підживити моркву для доброго росту

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 175

 

У тих, хто займається вирощуванням моркви і бажає отримати багатий урожай великих та солодких коренеплодів, є кілька секретів

Моркву слід підживити трьома інгредієнтами:

  • перший — гірчична макуха, яка допомагає зробити ґрунт пухким і родючим. Щобільше, при перегниванні гірчична макуха наситить ґрунт азотом, гумусом та іншими речовинами, які необхідні для активного росту та розвитку коренеплоду. Гірчичний порошок виступає і як натуральний інсектицид, який відлякує морквяну муху.
  • другий компонент — азофоска (азотно-фосфорно-калійне добриво). Поживні речовини у цьому добриві знаходяться у формі, яка легко засвоюється рослинами.
  • третій інгредієнт — попіл, який подарує моркві цілий комплекс макро- та мікроелементів, що дозволить виростити великі та солодкі коренеплоди. Перед приготуванням добрива попіл рекомендується просіяти.

Для приготування ефективного добрива змішайте 1 кг гірчичної макухи, 0,5 кг азофоски та 1 кг попелу. Розкидайте отриману суміш між рядами моркви та готуйтеся збирати врожай, якому позаздрять усі сусіди.

Вносити добриво слід між рядами моркви, таким чином посадки отримуватимуть поживні речовини протягом усього циклу росту моркви.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: літо город морква підкормка
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