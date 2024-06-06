Минулого тижня у Кременчуці на Covid-19 захворіли двоє людей

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 0

Також у місті зареєстрували 507 випадків захворювань на ГРВІ

За попередній тиждень, із 30 травня до 5 червня, у Кременчуці зафіксували два випадки захворювання на Covid-19. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Також 507 містян захворіли на ГРВІ. Випадків грипу у місті не зафіксували.

Медики заявляють, що на ГРВІ зараз частіше хворіють діти — 383 випадки із 507. На Covid-19 захворіли двоє дорослих. Випадків смерті від коронавірусу у Кременчуці також не було виявлено.

Нагадаємо, попереднього тижня на Covid-19 у місті захворіли п’ятеро громадян.

Нещодавно Полтавщина увійшла в п’ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19. Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».