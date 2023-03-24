Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

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Афіша заходів на 25 та 26 березня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

25 березня, субота

11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16. Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

26 березня, неділя

12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 на Республіканській, 65. Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

13.00 - у читальній залі Бібліотеки-філії №2 (вул. Соборна, 9/16) відбудеться відкриття виставки «Живи та квітни, моя Україно!» з вириванками вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього». Вхід вільний.

19.00 - у Театрі «МО» (вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38) відбудеться додатковий показ містичної комедії «Станція» за мотивами п'єси О. Вітра у постановці режисер М. Воробйова. Вхід: 250 грн. Замовлення квитків: 097 933 1133.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї:

Кременчуцький район

Козельщина

25 березня, субота

13.00 - у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудуться інтелектуальні студії з письменником, есеїстом, художником і влогером Анатолієм Дністровим на тему «Русский мир»: від ідеї до масових злочинів». Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.