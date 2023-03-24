Завтра у Козельщині говоритимуть на тему «Русский мир»: від ідеї до масових злочинів»

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 113

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з письменником, есеїстом, художником і влогером Анатолієм Дністровим

У суботу, 25 березня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Анатолієм Дністровим на тему «Русский мир»: від ідеї до масових злочинів».

На учасників чекає відверта розмова про причини формування цієї людиноненависницької ідеології, яку називають рашизмом. Звідки виник «русский мир» і до чого тут криза російської державності єльцинської доби та мафіозний транзит влади? Якою має бути відповідальність за масові злочини в Україні?

Анатолій Дністровий — відомий український письменник, есеїст, художник та влогер, член Українського ПЕН. Відомий насамперед молодіжною трилогією:

«Місто уповільненої дії» (2003)

«Пацики» (2005)

«Тибет на восьмому поверсі» (2005)

Популярності набули також його романи «Дрозофіла над томом Канта» (2010) та «Б-52» (2019).

Анатолій Дністровий має й поетичний доробок та чимало есеїстики, ключовими лініями якої переважно є літературознавство і філософія творчості (книги «Автономія Орфея», «Письмо з околиці»), політико-філософські розвідки про ліберальну демократію (книга «Злами й консенсус»), націоналізм та соціологію глобалізації.

Усіх охочих чекають о 13.00 у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

Також відбудеться онлайн-трансляція.



