Завтра у Козельщині говоритимуть на тему «Русский мир»: від ідеї до масових злочинів»

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з письменником, есеїстом, художником і влогером Анатолієм Дністровим
У суботу, 25 березня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Анатолієм Дністровим на тему «Русский мир»: від ідеї до масових злочинів».
На учасників чекає відверта розмова про причини формування цієї людиноненависницької ідеології, яку називають рашизмом. Звідки виник «русский мир» і до чого тут криза російської державності єльцинської доби та мафіозний транзит влади? Якою має бути відповідальність за масові злочини в Україні?
Анатолій Дністровий — відомий український письменник, есеїст, художник та влогер, член Українського ПЕН. Відомий насамперед молодіжною трилогією:
Популярності набули також його романи «Дрозофіла над томом Канта» (2010) та «Б-52» (2019).
Анатолій Дністровий має й поетичний доробок та чимало есеїстики, ключовими лініями якої переважно є літературознавство і філософія творчості (книги «Автономія Орфея», «Письмо з околиці»), політико-філософські розвідки про ліберальну демократію (книга «Злами й консенсус»), націоналізм та соціологію глобалізації.
Усіх охочих чекають о 13.00 у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
Також відбудеться онлайн-трансляція.
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