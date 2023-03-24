Ціни на пальне стабілізувалися: його вартість на заправках Полтавщини 24 березня

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 174

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз сьогодні майже не змінилися

Ціни на автомобільне пальне після двох місяців зниження нарешті стабілізувалися. Лише один оператор на Полтавщині у порівнянні з вчорашнім днем на 35 копійок зменшив вартість зрідженого газу. Вчора так само зниження цін майже не було. Чи означає це те, що тренд на зниження вартості пального може повернутися в інший бік стане зрозуміло найближчими днями.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 24 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 24.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,61 0,00 0% Бензин А-95 47,56 0,00 0% Бензин А-92 45,80 0,00 0% Дизельне пальне 47,94 0,00 0% Газ автомобільний 22,22 -0,04 -0,197%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 24.03.2023 р.