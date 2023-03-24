На Лубенщині судитимуть організаторів казино

Вчора, 21:00 Переглядів: 242

На Лубенщині завершилось досудове розслідування щодо п'ятьох місцевих мешканців, які організували та проводили азартні ігри без ліцензії. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Слідчі встановили, що спільники розмістили гральні автомати у приміщенні колишнього кафе. Під час обшуків у гральному закладі та у помешканнях правопорушників поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони, відеореєстратори та гроші.

Тоді усім винуватцям повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою), ч.2 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт відносно учасників організованої злочинної групи сьогодні скерували до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

Санкція ч.2 ст.203-2 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 680 тисяч до 850 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.