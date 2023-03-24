Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 24 березня, вдень очікується +15°C. Протягом усього дня буде похмуро, південний вітер, опадів не очікується.

Наступного дня, 25 березня — вдень буде +8°C, цілий день небо буде вкрите хмарами, після обіду розпочнеться сильний дощ, який ближче до вечора послабшає. Синоптики прогнозують південно-західний вітер на весь день.