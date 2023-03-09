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Кременчук

Помер письменник, скульптор та дослідник історії Кременчука Микола Степаненко

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 461

 

Чоловік пішов у вічність ввечері 8 березня

8 березня помер письменник, скульптор та дослідник історії Кременчука Микола Степаненко. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала директорка Кременчуцької художньої галереї Оксана Бойко:

Ввечері 8 березня вільним птахом круком-хранителем честі народу відлетіла душа мого коханого гетьмана Миколи Степаненка... Боже, храни його світлу душу! Друзі, храніть пам’ять...

Микола Іванович Степаненко народився в Олександрії на Кіровоградщині, а школу закінчив уже в Кременчуці. Заснував Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, брав участь у створенні та розгортанні Міжнародної громадської організації «Українське козацтво».

Кременчуцький письменник і дипломат: ТЪ побував на фотовиставці Миколи Степаненка

Він – давній дослідник історії Кременчука, серед його наукових досліджень історія всесвітньо відомого Кременчуцького льотного училища. Був автором 11 публіцистичних книг, а також ініціатором і організатором встановлення на фасаді штабу льотного коледжу пам’ятного знаку відомому авіатору, педагогу-новатору, засновнику училища Миколі Чернову.

Він разом з Михайлом Парнетою ініціював встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку, особисто, як скульптор, створив пам’ятний знак з барельєфом молодого Шевченка з металу і каменю в Кременчуці. Скульптурні роботи Миколи Степаненка прикрашають наше місто: фонтан «Тритон колокол» на вагонобудівному заводі, пам’ятник партизанам-підпільникам у Крюкові, архітектурні композиції біля річкового порту, оздоровчий комплекс в Крюківському кар’єроуправлінні та інші.

Разом з художницею Оксаною Бойко він створив мурал на стіні дитячої бібліотеки, а також барельєфи лікарю-епідеміологу Данилу Самойловичу та лікарю і меценату Василю Устимовичу.

Оксана Бойко готується намалювати другий 7-метровий мурал у центрі міста

Микола Іванович Степаненко – лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка, Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Бакуменка, член правління Українського фонду культури імені Бориса Олійника, член Національної спілки журналістів України, член Української асоціації письменників художньо-соціальної літератури, член правління Кременчуцької спілки літераторів «Славутич».

У травні 2020 року Микола Степаненко отримав Почесний знак «За заслуги перед містом».

Перемагаючи чуму: у Кременчуці презентували пам'ятну дошку Данилу Самойловичу (Сушковському) 
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Микола Степаненко некролог
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